Region Gävleborg sade upp arkitektavtalet – trots att man riskerade att bli stämda: "Minst kostsamma alternativet"

Förra veckan rapporterade P4 Gävleborg att arkitektfirman White har riktat ersättningsanspråk till Region Gävleborg på drygt elva miljoner kronor.

Det var när konsultföretaget Ramböll hörde av sig om oklarheter i upphandlingen som Region Gävleborg fick kalla fötter och hävde avtalen med White och andra företag som anlitats i projektet med att bygga de nya sjukhusen i Hudiksvall och i Gävle. Ett miljardprojekt som fått namnet Framtidsbygget.

Helena Ribacke är fastighetsdirektör på Region Gävleborg. Hon berättar för helahälsingland.se att skälet till att man sa upp avtalet var att det gjorts på felaktig grund.

– Vi använde ett ramavtal som var framtaget av Inköp Gävleborg, säger Ribacke.

Ett antal företag, däribland White arkitektbyrå, fanns med i ramavtalet. När man sluter avtal, "upphandlingar", inom med företag som har ramavtal, kallas det avrop.

Problemet – att ramavtalet var kopplat till försörjningssektorn, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF. Det är tjänster inom exempelvis energi eller transporter. Till exempel så omfattas offentliga kraftbolag av LUF.

– Men det här projektet har en annan karaktär. Framtidsbygget är ett byggprogram. Och det är LOU, lagen om offentlig upphandling, som ska användas för byggnationer, säger Helena Ribacke och fortsätter:

– Vi har gjort en felbedömning.

Hur är det möjligt?

– Det är flera händelser som gör att vi hamnar där vi hamnar. Vi har kanske fokuserat för mycket på framdrift. Vi har haft otillräckliga resurser för projektledning. Vi kan också konstatera att det inte är leverantörernas fel. Så mycket är klart.

Att det fanns stor risk att det skulle komma ersättningskrav från White och även av andra företag som man avbeställde kontrakten med var något man tog i beräkning förklarar Helena Ribacke.

– Vi valde att avbeställa. För att på det viset ta ansvar. Hade vi fortsatt på det avtalet då hade vi sannolikt blivit stämda av Ramböll. Det hade kunnat lett till en fördröjning. Vi valde i stället en mer kontrollerad inbromsning. Det här var det minst kostsamma alternativet, säger hon.

Helena Ribacke vill inte skylla på Inköp Gävleborg som gjorde ramavtalet på fullmakt från Region Gävleborg. Men säger samtidigt:

Kommande större upphandlingar kommer vi att göra i egen regi och bereda i samråd med vår chefsjurist. Då tar vi rodret själva.

Hur påverkar det här kostnaderna?

– Den bedömer vi att det påverkas inte. Det är så pass tidigt i processen.

Tidsplanen då?

– Framtidsbygget är något som ska pågå under några år. Det är så många andra aspekter som spelar in så det går inte att säga att just det här påverkar.

Martin Ehn Hillberg är kontorschef på White arkitekters Uppsalakontor. Hans firma hade sju avtal av olika storlek med Region Gävleborg om sjukhusbygget. Totalt så fanns ett femtiotal avtal.

Han uppskattar värdet på Whites uppsagda avtal till ungefär 80-85 miljoner kronor.

– Det är väldigt olyckligt. Det är en unik situation att ett ramavtal bryts så här. För oss har det fått stora konsekvenser. Vi har haft ett 40-tal personer som efter augusti inte har kunnat jobba med de här projekten, säger Ehn Hillberg.

När det görs en ny upphandling. Kommer ni att vara med och lägga anbud då?

– Vi måste först förstå hur förfrågan ser ut. Men vi är klart intresserade förstås. Vi har dock inte sett någon förfrågan än.

