Prognosen: Så blir vädret under trettondagshelgen

– Vi har ett snöområde som ligger kvar under fredagen, och under hela dygnet kan det falla mellan tre till sex centimeter nysnö, säger Christoffer Hallgren, meteorolog vid Foreca.

Temperaturerna ska enligt prognosen ligga mellan två till fem minusgrader, innan det drar in kyligare temperaturer och uppklarnande väder under lördagen. Under natten till söndagen kan temperaturen sjunka till under tio grader.

– På söndag drar sedan ett nytt snöfallsområde in över Hälsingland, med temperaturer på cirka sex till tio minusgrader, säger Christoffer Hallgren.

När det gäller väglaget kan det förekomma problem med snöhalka om inte snöröjare hinner ta hand om snön som förväntas falla under fredagen.

Under torsdagen utfärdade SMHI en klass 1-varning då uppåt 20 centimeter tung blötsnö väntades falla.