Övergrepp, påkörd man och narkotikabrott – här är tisdagens blåljus

Olyckor

Cirka 15 minuter efter midnatt natten mot tisdag krockade en bil med ett rådjur utanför Söderhamn.

Brott

I april ertappades en man med över 50 gram amfetamin i Hudiksvall. Han döms nu till skyddstillsyn för flera brott.

Under måndagskvällen och natten ska två narkotikapåverkade personer ha sovit i varsitt trapphus på Blockvägen i Hudiksvall.

Två män uppsökte en annan man i hans bostad i Sandarne och försökte misshandla honom. Mannen lyckades dock avvärja misshandeln men blev hotad.

På söndagsmorgonen blev en man påkörd i centrala Ljusdal. Föraren frågade hur det gick – och smet sedan från platsen.

Den skolanställde man som dömdes till nio månaders fängelse för flera övergrepp och ofredanden mot förskole- och lågstadieelever åtalas återigen för ett övergrepp som skett under tiden som anställd.

En man i 20-årsåldern har häktats, misstänkt för bland annat sexuellt ofredande på resecentrum i Bollnäs.

På tisdagen ställdes en ungdomsledare som misstänks för flera sexualbrott mot barn inför rätta vid Hudiksvalls tingsrätt. Personen har varit aktiv i en idrottsförening i Hudiksvalls kommun.

Plus: Under tisdagen inleddes rättegången mot ungdomsledaren som åtalats för flera sexbrott. Tränaren erkänner att han via Snapchat frågat flera ungdomar om deras könsorgan, sexdebut och onani.

