Krönika: Vilken del av Eyjafjallajökull förstår inte du?

Det är april 2010 i Nepals huvudstad Kathmandu. Efter en misslyckad vandring mot Mount Everests basläger där jag blivit nedflugen med helikopter går jag omkring på gatorna i turistkvarteren i stadsdelen Thamel med sviterna av höjdsjuka och förkylning. Jag vill åka hem. Drömmen om att ta sig nära berget sprack, och nu vill jag inte vara kvar längre. Men jag kommer inte hem. Inte då i alla fall. Flygen var fulla och jag fick semestra vidare i det lilla landet i Himalaya. Och det skulle visa sig att jag inte kunde komma hem så som det var planerat från början heller.

De timmar på dagarna när strömmen var påslagen i Kathmandu kunde man se tv-bilder från det lilla landet långt, långt bort i den nordvästra delen av Europa. Efter nästan 200 år av tystnad hade en vulkan vaknat till liv. Och den verkade vara rejält upprörd. Askmolnet som bildades av det som Eyjafjallajökull på södra Island spydde ur sig bredde ut sig över Europa och ingen kunde ta sig dit eller därifrån med flyg. Jag var var fast i Kathmandu.

Några år senare har jag parkerat min lilla hyrbil och står framför ett grönt, böljande fält. Solen skiner på vad som verkar som hundratals betande islandshästar i olika färger. Där fältet slutar börjar bergen. Och där ovanför och bakom molnen ska den alltså finnas, vulkanen som jag ville täppa till med en gigantisk kork när jag satt i Kathmandu och längtade hem några år tidigare.

Solen skiner på vad som verkar som hundratals betande islandshästar i olika färger.

Eyjafjallajökull syns inte där från väg 1, huvudvägen som tar en runt hela Island om man vill. Men på nåt sätt så känner jag den. En tyst, vilande urkraft som när man minst anar det kan bli redigt förbannad och vill protestera mot något genom att kasta ur sig skållhet substans från jordens inre. Som tur är blir den inte förbannad så ofta.

Island har slagit mynt av Eyjafjallajökulls utbrott som tog sin början den 21 mars 2010. Överallt går det att köpa muggar, t-shirtar och kylskåpsmagneter med texten "What part of Eyjafjallajökull don't you understand?" – vilken del av Eyjafjallajökull förstår du inte? Magneten sitter på mitt kylskåp nu, för att påminna mig om dagarna i Nepal i väntan på en öppning i luftummet – men också om min fantastiska resa på Island, landet som jag blev förälskad i den där semesterveckan i augusti.

Man kan nog aldrig förstå sig på en vulkan. På nåt sätt borde man försöka att hålla sig väl med den, så att den inte blir upprörd utan bara vilar där högt ovanför och påminner oss om att vi inte har något att säga till om när den väl väljer att ryta till. Vi får hoppas att det dröjer i alla fall hundra år till nästa gång. Och då vet jag med säkerhet att jag befinner mig långt, långt därifrån.

