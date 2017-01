Kommunen höjer hyrorna – dyrare för privatpersoner att hyra lokaler

– Men ingen förening i kommunen får höjd hyra. Föreningslivet i kommunen berörs inte av höjningen, säger fritidskonsulent Christian Granqvist.

Det kan även bli dubbelt så dyrt för ett tivoli eller en cirkus att ställa upp sig vid Forsparken i Alfta.

Det står klart när man läser listan på de nya avgifterna vid uthyrning av offentliga lokaler 2017 i Ovanåkers kommun.

Att hyra en hel sporthall för privatpersoner, företag och för föreningar utanför kommunen kostar numera 400 kronor per timme, jämfört med 260 kronor tidigare. Men kommunens egna föreningar får ingen höjning.

Uppställningsplats för tivoli och cirkus på grusplanen vid Forsparken kommer i år 2017 att kosta 1 000 kronor per dygn. Förra året var hyran som lägst 500 kronor.

– Tidigare var det förhandling om hyran varje gång. Det är bättre att det är ett fast pris som gäller, så behöver det inte bli något tjafs, säger Christian Granqvist.

Vill någon hyra Folkets hem i Edsbyn för kommersiellt syfte höjs hyran från 1 400 kronor per tillfälle till 1 600 kronor per tillfälle. Föreningar hyr dock Folkets hem till samma pris som förra året 550 kronor per tillfälle.

Vissa hyror blir på samma nivå som förra året. Vill man ordna barnkalas i någon av simhallarna kostar det oförändrat 600 kronor för två timmar.

Simhallshyran utanför de vanliga öppettiderna blir oförändrat 700 kronor per timme.

Hyran för torgplats indexuppräknas varje år och blir 545 kronor per dag under 2017.