Frisbee-eliten gjorde upp i Edsbyn: "Många vill försöka slå oss på hemmaplan"

Viksjöfors IF Frisbee har länge tillhört Sveriges absolut bästa lag inom ultimate frisbee, frisbeegolfens lite hårdare lillebror. Förra året drog laget igång en egen turnering hemma i Celsiushallen, Welcome to Edsbyn. Och den tycks ha varit väldigt uppskattad.

I helgen gick den andra upplagan av stapeln, med tillresta lag från Gävle, Uppsala, Örebro och Stockholm.

– Många lag vill komma hit och försöka slå oss på hemmaplan. Men det ska vi försöka se till så att de inte lyckas med, säger Pontus Karsbo från arrangerande hemmalaget när Helahälsingland hälsar på under semifinalerna.

2016 föll Viksjöfors i finalen mot Örebro. Och det blev till slut just de två lagen som gjorde upp även i år, efter att Viksjöfors besegrat Uppsala i semin och Örebro slagit ut det internationellt betonade Stockholmslaget Low Expat-ations.

Men även om det stundtals gick hårt till på planen, med tuffa närkamper, är stämningen ytterst god mellan lagen när matcherna är slut.

– Det här är en ganska liten sport i Sverige. Jag tycker faktiskt att det är en bra sak. Man lär känna nästan alla spelare i alla lag runt om i landet och blir nära vän med många av dem, förklarar Sebastian Arora-Jonsson från Uppsala.

Örebros lagkapten Tim Tegin var segerviss inför finalen.

– Jag kan inte säga annat än att vi kommer att försvara guldet.

Vad är lockelsen med ultimate frisbee?

– Jag halkade nog mest in på det från början. Att man fortsatte beror ju på gemenskapen. Många av oss har nästan växt upp tillsammans i och med att vi spelat med och mot varandra i så många år, säger Tim Tegin.

I slutändan fick han dock åka hem till Närke utan någon guldpokal den här gången. Viksjöfors vann finalen på övertid med siffrorna 11-5.

- Vi gjorde en av våra bättre matcher i turneringen och det känns jättebra. För oss var det viktigt att visa vem som bestämmer på hemmaplan, säger Pontus Karsbo.

Läs också: Massor med intensitet och närkamp – Ultimate Frisbee i Celsiushallen

Läs också: Ultimate frisbee-SM spelas i Färila - för att locka lagen norrut

Läs också: Viksjöfors första mixedlag i ultimate frisbee – vann SM-guld direkt: "Välspelad final"