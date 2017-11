Flera jobb försvinner när kommunen måste spara: "Ovisshet är det värsta man kan råka ut för"

Förändringen är bara en i raden av organisationsförändringar, som nu kommer att ske inom Ovanåkers kommun de närmaste åren i skuggan av de besparingskrav som har lagts. Flera jobb kommer att försvinna.

– Det gäller nu att göra processen så snabb som möjligt. Ovisshet är det värsta man kan råka ut för, säger kommunchef Christer Engström.

– Den organisationsförändring vi har kommit längst med gäller tjänsterna dels som verksamhetsledare för besökscenter Ol-Anders, dels tjänsten som gäller turism och landsbygdsutveckling, säger kommunchef Christer Engström.

Båda tjänsterna sorterar i dag under näringslivschef Gunnar Skoglund. Enligt beslutet ska de båda heltidstjänsterna göras om och bli en heltidstjänst. Den nya tjänsten kommer sedan att sortera under kulturförvaltningen, som politiskt sorterar under kommunstyrelsen.

I dag jobbar näringslivskontoret med frågor som rör näringslivsutveckling, besöksnärings- och landsbygdsutveckling och turistbyrå med center för Världsarvet Hälsingegårdarna vid Ol-Anders i Alfta. Även näringslivskontoret sorterar politiskt under kommunstyrelsen.

Läs mer: Ovanåker stänger sitt näringslivskontor – världsarvscentrum bara öppet under sommarhalvåret

Gudrun Axman Jumisko jobbar i dag som näringslivsutvecklare, besöksnäring och har hand om frågor som rör turism och landsbygdsutveckling. Hon började jobba som turistassistent vid kommunens turistbyrå 2006 och tog 2008-2012 över tjänsten som turismansvarig i kommunen.

Annika Röstberg Hagelin jobbar som verksamhetsledare för Hälsingegård Ol-Anders. Det var i maj 2013 som även detta besökscentrum för världsarvsgårdarna öppnade. Under sommarsäsong är hon chef för sammanlagt 20 personer.

Läs mer: Budgetfullmäktige i sammandrag – fråga svar om funktionshindrade och bad

– Av våra två tjänster ska det bli en. Gången är att det sker en internrekrytering utifrån kompetens och erfarenhet, säger Gudrun Axman Jumisko.

Det som också sker är att det görs en omplaceringsutredning för båda. Resultatet av den matchas sedan mot lediga jobb i kommunen, av vilka den nya tjänsten som föreståndare för Ol-Anders samt ansvarig för turism och landsbygdsutveckling blir en.

Betyder det att ni kommer att konkurrera om den nya tjänsten?

– Ja, det är så det blir, säger Gudrun Axman Jumisko.

– Nu ska jag träffa personalavdelningen på fredag. Jag vet i dagsläget inte alls vad den nya tjänsten kommer att innehålla, så det är svårt att tycka något, säger Annika Röstberg Hagelin och fortsätter:

– Det är väldigt svårt att säga något, när man inte vet hur det kommer att bli. Vi väntar med spänning på vad som kommer att hända. Jag hoppas det kommer att bli bra.

Halveringen av Annikas nuvarande tjänst kommer dock att innebära att besökscentrum vid Ol-Anders i Alfta bara kommer att ha säsongsöppet under sommarhalvåret kommande år.

Nästa steg i organisationsförändringarna gäller näringslivschefen som ska ersättas med en företagslots. Andra exempel på jobb som försvinner i kommunen är strategisk planerare och kulturkonsulent.

Läs mer: Hälsingegårdsturism en trolig vinnare i sommar