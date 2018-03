Edsbyn IF:s hemliga sponsor utmanar givare: "Jag sätter in det dubbla"

Vice ordförande i Edsbyns IF, Lars Lind, och Thomas Mårtens drog igång projektet Miljonklubben efter förlusten mot Bollnäs vårvintern 2016.

– Vi tänkte att vi behövde få in pengar för att ha råd att ligga kvar i toppen. Då kom jag på att om tusen personer skulle ge tusen kronor var så blir det en miljon. Vi jobbade hårt för att dra in pengar och innan midsommar det året hade vi fått in en miljon, berättar Lars Lind.

Inför årets säsong har det inte gått lika lätt, förrän telefonen ringde.

– Jag fick ett samtal från en sponsor som föreslog att han skulle dubbla alla summor vi får in från och med nu fram till den nionde april. Om en person sätter in hundra kronor, för han över hundra kronor och så vidare upp till max 150 000 kronor, säger Lars Lind.

Erbjudandet togs tacksamt emot. Varför sponsorn vill skänka så mycket pengar till Edsbyns IF anonymt kan man bara gissa sig till.

– Jag känner honom mycket väl och jag vet att han tycker om vår ungdomsverksamhet och är glad åt A-lagets seger. Han tycker väldigt bra om hela föreningen och ser det vi gör som någonting helt fantastiskt. Jag gissar på att det är därför han vill sponsra oss. Han kan hjälpa och då vill han hjälpa, säger Lars Lind.

Klubben startade på 897 000 kronor under fredagsförmiddagen, så det fattas 103 000 kronor för att komma upp i en miljon. Något som inte borde vara så svårt om varje insatt krona dubblas.

– Jag hoppas vi skjuter långt över målet, säger Lars Lind.

Han tycker att Edsbyborna har varit fantastiskt givmilda och stöttande under åren.

– Hela bygden sluter upp. Det är helt sjukt att det kan finnas ett sådant enormt stöd, säger han.

Den hemlige sponsorn vill än så länge inte avslöja vem han är.

– Det är fint på ett sätt att han vill vara anonym, säger Lars Lind.