Aktuell med ny singel – Linn Wikblad om musikdrömmarna: "Ska kämpa och satsa mot det jag vill"

Linn Wikblad från Edsbyn upptäckte kärleken till musiken tidigt. Första gången hon sjöng för publik var hon omkring sex år gammal och kände direkt att hon hittat rätt.

– Musiken har varit något som jag har känt mig trygg i. Därför vill jag fortsätta på det här spåret. Så länge jag brinner för det och tycker att det är såhär kul kommer jag vilja fortsätta. Jag ska kämpa och satsa mot det jag vill, sen får vi se hur långt det går, berättar hon.

Länge sjöng hon främst covers, men har alltid haft en längtan efter att börja skriva egen musik. I samband med att hon för ett år sedan kom i kontakt med Systrarna Gävleborg, ett projekt för unga tjejer som håller på med musik, skulle hon komma närmare sitt mål. Linn såg projektet som en möjlighet att utvecklas och blev glad när hon fick veta att hon blivit antagen.

– Inom projektet låg det mycket fokus på att just skriva egna låtar och där kom problemet för mig. Jag kunde inte spela något instrument, vilket gjorde det ganska svårt.

Linn bestämde sig då helt enkelt för att hon skulle lära sig. Hon köpte en gitarr och började öva. Och ungefär två månader senare började hennes låtar ta form.

– Det gick fort att lära sig eftersom jag hade viljan och ambitionen till det. Det kändes kul och jag har ofta lätt för att lära mig när jag tycker att det är roligt.

Nu har hon släppt sin första singel på Spotify. Låten heter What about me och är egentligen inte den första låt hon skrivit. Men det var den som kändes mest rätt att släppa.

– What about me handlar om en känsla av otillräcklighet. Jag tror att många kan relatera till det i olika sammanhang i livet. Den handlar också om att man inte ska ge upp. Det kommer alltid komma motgångar och tider livet som är jobbigare än andra. Jag vill därför förmedla att man ska kämpa sig igenom det och inte ge upp.

Låten började Linn skriva en sommarkväll i augusti, när hon satt och lekte med olika ackord på gitarren och hittade ett sound som hon tyckte lät bra.

– När det kom till texten ville jag skriva någonting som betydde något och försökte därför måla upp en bild av en känsla som jag tror att många kan relatera till. Det tog ett tag att få ihop allt i låten. Därför delade jag in den i olika delar och jobbade utifrån det.

What about me släpptes i början av mars och sedan dess har Linn överösts av fin respons.

– Över förväntan faktiskt. Det är många som har stöttat mig på till exempel Instagram och Facebook. Det känns så speciellt och betyder jättemycket när andra tycker om det jag älskar att göra. Det ligger också mycket tid bakom det vilket gör att det är extra roligt.

Redan nu längtar hon efter att släppa mer musik. Och hon har en del på gång.

– Jag sitter nästan varje dag med min gitarr och försöker få ihop nya texter, melodier och sound. Jag har faktiskt några som redan nu är klara, men vi får se när nästa låt släpps. Jag vill känna mig nöjd med det jag gör, vilket kan ta lite tid eftersom jag verkligen vill hitta något som känns bra.

Samtidigt måste hon lägga mycket fokus på skolan, som just nu är inne i en intensiv fas. Linn läser estetiska programmet på Torsbergsgymnasiet och har flera roller i årets slutproduktion.

– Vi är i full gång med att repa inför våran slutproduktion, Sound of music, och allt pluggande gör att gitarren får komma lite i andra hand, även fast det ibland blir tvärt om.

Om du får drömma fritt, var är du om fem år?

– Jag jobbar med något jag älskar, som just nu är musiken. Jag står då självklart på scenen, sjunger och gör egen musik. Jag hoppas också att jag reser till olika ställen i världen. Jag skulle även vilja föreläsa på olika grundskolor om mobbning. Det är något jag tycker är viktigt. Det händer ofta och diskret utan att någon ser och därför vill jag uppmärksamma och motverka det. Påminna om hur man är schysst mot andra. Jag tycker att alla ska få känna sig trygga och glada i skolan och det är något som borde uppmärksammas oftare.