Öppet brev: "Vill ni ta ansvar för det här, politiker?"

180327 Öppet brev till Dig som riksdagspolitiker. Under våren kommer ni att rösta om unga människors framtid. De kom till Sverige fulla med framtidstro och förväntan. Under en asylprocess med lång väntan har deras hopp malts ner i bitar. Deras kamrater har fått avslag på sina ansökningar och med fasa har de väntat på sin tur. I avslagen står det att berättelsen inte var trovärdig då den inte var strukturerad och detaljrik. Migrationsverkets utredare tycks inte ha kunskap om att fasansfulla upplevelser är svåra att förmedla i ett förhörsliknande samtal.

Kunskap tycks inte finnas att svåra samtal kräver insikt om kriser och krisreaktioner samt ett klimat med optimal tillit - uppfylls inte detta blir berättelsen fragmentarisk. Migrationsverket konstaterar efter en ”rättssäker” process att asylskäl inte finns. Den unge ger sitt betyg genom svår psykisk ohälsa, suicidförsök och fullbordade självmord. Ungdomarna var traumatiserade men psykiskt friska när de kom till vårt land – numera storkonsumenter på landets BUP och psykmottagningar. För en tid sedan följde jag en ungdom till ett läkarbesök för ’suicidbedömning’. Han hade två gånger lagt sig framför ett tåg men i sista stund svek honom modet och han rullade ner från banvallen. Enligt en rapport från Karolinska institutet framgår att 2015 begicks inga suicid i den aktuella gruppen, året därpå några stycken och 2017 var det 12 fullbordade självmord och hundratals (registrerade) suicidförsök. I rapporten förmedlar att antalet kan vara betydligt högre då ungdomar i sin förtvivlan "försvinner". Man konstaterar ett klart samband mellan psykisk ohälsa och hantering av asylprocessen.

Riksdagsledamöter: unga människor förlorar sina liv i vårt land genom beslut av myndigheter och i domstolar! Under våren beslutas om ett lagförslag som skall ge unga som väntat länge i asylprocessen uppehållstillstånd med gymnasiestudier eller arbete som grund. Godtyckliga tidsgränser är satta som kommer att skilja ungdomar med likartad bakgrund i två grupper. Pojken som lade sig på rälsen kommer med liggande förslag att "hamnar utanför" – för hans och många andra ungdomars skull fasar jag för ett exkluderande beslut. Brottsrubriceringen ’Vållande till annans död’ är kanske drastisk men är riksdagens ledamöter beredda att ta på sig ansvaret att driva än fler unga människor i döden? Som grupp betraktat är detta kreativa, uppfinningsrika, flexibla och uthålliga ungdomar med en stor social kompetens. De som inte hade dessa egenskaper dukade under i flykten och nådde aldrig fram. Ni kan välja att vara inkluderande och få ett gått tillskott till den svenska arbetsmarknaden som hungrar efter unga med just dessa egenskaper. Valet är Ert!

Margareta Sidenvall

ordförande i Hudiksvall-Nordanstigs Asylkommitté