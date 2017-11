Onsdagens blåljus: Morfinstöld, brinnande papperskorg och inbrott i kontorslokal

Klicka på blålänkarna för att läsa de fullständiga artiklarna.

Brott

En man i 70-årsåldern greps på lördagen, misstänkt för att ha brutit sig in en sommarstuga i Ramsjö. Han sitter nu häktad, efter att ha erkänt brottet.

Under helgen ska en man i 50-årsåldern ha brutit sig in hos en kvinna i Söderhamns kommun. Under onsdagen begärdes han häktad, misstänkt för bland annat skadegörelse och ofredande. Men tingsrätten valde att försätta mannen på fri fot.

Natten mot tisdagen larmades polisen om ett inbrott i en kontorslokal i centrala Ljusdal. Tack vare spår i snön kunde man spåra tjuven.

En sjuksköterska på Hudiksvalls sjukhus stal morfin vid 100 tillfällen från sjukhuset. Hon döms nu till villkorlig dom och dagsböter.

Bränder

På tisdagen upptäcktes en brinnande papperskorg när en person gick in på toaletten på Faxeskolan.

