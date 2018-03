Om ditt hus rasar av snön – det här gäller: "En meter snö motsvarar tolv personbilar"

Läs även: Nästan dubbelt så mycket snö i år – varje snösväng kostar en miljon

Efter vinterns alla incidenter med rasade byggnader ringde vi till några av de största försäkringsbolagen, för att ta reda på vad som gäller.

Är jag skyddad genom min villaförsäkring om mitt tak rasar in på grund av snön?

– Har man en villaförsäkring hos oss är man skyddad om villataket rasar. Men inte en carport eller altan eller liknande, säger, John-Erik Jansson, skadechef på Dina försäkringar i Hälsingland.

Beror det på om jag har skottat eller inte?

– Nej, inte hos oss. Som privatperson är du bra skyddad. Så länge det inte finns rötskador i taket, säger John-Erik Jansson.

Enligt honom är det ovanligt att tak på bostadshus rasar. Däremot har det varit en del problem med ekonomibyggnader på lantbruk som rasat. Och i de fallen gäller tuffare villkor – precis som för företag.

Den här vintern har dock många privatpersoner anmält vattenläckage från villatak, uppger John-Erik Jansson.

– Om det ligger mycket snö på taket kan det bildats is under, som sedan smälter och läcker in. Det är du inte försäkrad mot, och det har kunderna svårare att förstå.

Så det gäller att skotta även för den sakens skull?

– Ja, så är det absolut.

Villkor och regler kan emellertid skilja sig beroende på försäkringsbolag. Därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller för just sin egen situation.

Länsförsäkringar Gävleborg ger till exempel ett annat svar på frågan om du måste skotta för att försäkringen ska gälla.

– Du är skyddad genom villaförsäkringen, men bara om du skottar när det är mer snö på taket än vad det är konstruerat för, säger skaderegleraren Jonas Danielsson.

Gävleborg ligger mellan snözon 2,5 och 3,5, vilket förenklat innebär att hustaken ska vara konstruerade för att klara mellan 250 och 350 kilo snö per kvadratmeter. Hudiksvall, till exempel, ligger inom snözon 3,0 vilket innebär att taket ska klara cirka 300 kilo snö per kvadrat.

– Nu har vi haft en mängd snö som ligger uppåt 400-500 kilo per kvadrat. Så det gäller att skotta, säger Jonas Danielsson.

Hos Länsförsäkringar kan byggnader så som en carport eller ett växthus täckas av allrisken. Men även där gäller att du skottar.

– De byggnaderna kan prövas mot allrisken. Men för att den ska gälla ska man hålla bort snön. Och då har du ju inga problem, säger Jonas Danielsson, och fortsätter:

– Det är skillnad om du är bortrest och det kommer en halvmeter snö då som gör att det rasar, då är det en plötslig och oförutsedd händelse. Men om det har legat snö på taket i flera veckor så nekas du ersättning.

Försäkringsjätten If informerade den snörika vintern 2012 sina kunder om vad som gäller för snö på hustak.

Då uppgav företaget att deras kunder inte behöver skotta bort snön från taken för att få ersättning från försäkringen. Villaförsäkringen ska gälla under förutsättning att huset är byggt enligt byggnorm. Däremot täcker If:s försäkring inte balkongtak, lekstugor och liknande.

Enligt försäkringsbolaget kan en meter snö på ett normalt hus motsvarar vikten av 12 personbilar.

– Hör du knarrande och smällar från konstruktion, eller känner att fönster och dörrar är svårare att få upp är det är hög tid att reagera, skriver If i pressmeddelandet.