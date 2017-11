Nya guldstölder mot äldre i Hälsingland – nu varnar polisen för våg av åldringsbrott

En kvinna i Edsbyn blev under måndagen av med guldsmycken för uppemot 100 000 kronor. Nu har ytterligare två smyckesstölder anmälts i Hälsingland.

Det rör sig dels om en stöld i Kungsgården, Norrala, samt en stöld i Hudiksvall. Båda skedde under tisdagen.

Tillvägagångssättet är detsamma som vid stölden i Edsbyn. En kvinna ringde på dörren till en bostad i Kungsgården och bad om vatten. Det äldre paret släppte då in kvinnan och hjälpte henne med att fylla på sin vattenflaska. Efter att hon lämnat bostaden upptäckte paret att ett tomt kuvert låg på golvet i sovrummet. De sökte då igenom rummet och såg att smyckeslådan länsats på ringar, en halskedja och halsband. Det finns inget värde på det stulna godset i anmälan.

På tisdagsmorgonen råkade en äldre person ut för samma sak på Reffelmansvägen i Hudiksvall.

En obekant kvinna ringde på dörren strax efter klockan sju på morgonen, och bad om vatten och en smörgås. Efter en stund kom ytterligare en obekant person till bostaden. Efter besöket upptäckte personen att flera saker fattades i hemmet, bland annat guld.

De två brottsplatserna är avspärrade för teknisk undersökning. Polisen rubricerar brotten som grov stöld.

Polisen har gått ut med en varning om att den här typen av åldringsbrott nu är vanligt förekommande. Just nu anmäls fem till tio liknade brott per dag i landet, jämfört med mellan noll och ett fall under andra dagar på året.

– De som ägnar sig åt denna typ av åldringsbrott är extremt brottsaktiva just nu. De rör sig över stora delar av landet och använder olika tillvägagångssätt för att komma in i bostaden och stjäla. Vi har också sett att de är mer bryska och tränger sig in i bostaden, säger Mats Wahlberg, tillförordnad chef för polisens utredningsgrupp för seriebrott mot äldre, i ett pressmeddelande.

Förutom att be om vatten är ett vanligt tillvägagångssätt att tjuven utger sig för att vara massör eller läkarstudent från vårdcentralen.

– Men de använder även andra sätt för att komma in. Om den äldre råkar säga att de väntar på hemtjänstpersonal så hugger tjuvarna på det och uppger att det i själva verket är de som kommer från hemtjänsten, säger Mats Wahlberg.

Polisens råd för att undvika åldringsbrott

Håll ytterdörren låst även när du är hemma.

Var vaksam om någon ringer på och du inte väntar besök.

Är du minsta osäker – öppna inte dörren.

Förvara inte kontanter eller värdefulla smycken lättillgängligt i hallen eller i sovrummet där tjuvarna brukar leta först.

