Vägen stängs av helt under arbetet och det gäller i båda riktningarna. Under tiden leds trafiken om via väg 792. Trafikverket meddelar att trafikanterna kan följa den skyltade omledningen. Arbetet med vajerräcket påbörjades klockan 8 och vid 11-tiden meddelades det att vägen var öppen igen.