Tio personer inblandade i trafikolycka i Gnarp – två till sjukhus och köer på E4

Kartan anger ungefärlig position.

Räddningstjänst och tre ambulanser larmades till platsen efter olyckan, som inträffade vid 19:30-tiden. Enligt uppgifter från räddningstjänsten handlar det om en sidokollision och det är oklart hur olyckan gått till. Bilarna stod vid sidan av korsningen E4-Stationsvägen när räddningspersonalen anlände.

– Det var lite oklart om det var två eller tre bilar inblandade. Det har varit lite rörigt, men två personer är förda till sjukhus, säger Pär Mossnelid, insatsledare vid räddningstjänsten.

Det var inledningsvis oklart om olyckan inträffat på E4 eller på Stationsvägen som korsar E4, men Trafikverket varnar för att begränsad framkomlighet råder på Europavägen åtminstone fram till klockan 21.

– Det har varit avstängt i södergående riktning i cirka 25 minuter. De släpper nog på trafiken alldeles strax, säger Pär Mossnelid vid klockan 20:35.

Uppdatering klockan 23:20:

Polisen säger att två bilar och totalt tio personer, fem i varje bil, var inblandade i olyckan.

– En bil bromsade in för att hålla hastigheten och fick sladd och kom på tvären, en mötande bil körde då in i förstnämnda, säger Per Bjurström, befäl vid polisens regionledningscentral.

Två kvinnor i 20- respektive 25-årsåldern fördes med ambulans till sjukhus.

– De klagade över smärtor i nacke och bröstkorg men var talbara och vi har pratat med dem, säger Per Bjurström.

Polisen har skrivit en anmälan om trafikolycka och hyser inga misstankar om brott.