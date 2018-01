Start för nygammal tradition: "Friden och glädjen är viktiga beståndsdelar"

Efter att tidigare ha varit ett obligatoriskt inslag i arbetet för anställda inom domstolsväsendet, är tingspredikan en tradition i avtagande. Nu vill kommunchefen återuppta traditionen i samarbete med nytillträdde kyrkoherden Fredrik Unger.

– Välkomna till tingspredikan, rättegångsgudstjänst, kommunpredikan eller vad vi nu ska kalla det, hälsade Fredrik Unger.

Efter psalmsång talade han sedan om terror och förtryck under historiens gång, med början i Bibelns historia om Josef och Marias flykt till Egypten med den nyfödde Jesus. Efter en summering av läget i Palestina under romarnas ockupation 30 år senare, hoppade kyrkoherden fram till vår egen tid och refererade till flera stora terrorbrott under 2017. I sin predikan talade Fredrik Unger också om #metoo och hur rörelsen, enligt honom, visar på ett omfattande förtryck av kvinnor i dag.

– Så – har vi blivit snällare mot varandra sedan Jesu tid? frågade han.

Fredrik Unger vände den mörka bilden till en ljus, genom att lyfta fram saker som faktiskt har blivit bättre i världen: Fler barn går i skolan och andelen fattiga i världen har aldrig varit lägre, sa han bland annat.

– Friden och glädjen är viktiga beståndsdelar för att livet ska kännas meningsfullt, avslutade han sin predikan, och läste en välsignelse över Nordanstig och alla som bor och verkar i kommunen.

Inbjudan till gudstjänsten riktades till kommunanställda som "vill och har möjlighet att närvara", enligt Nordanstigs kommuns intranät. Som alla gudstjänster i Svenska kyrkan var den även öppen för allmänheten. Efter akten bjöds det på fika i församlingshemmet.

