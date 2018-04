Man frikänns från olaga hot och grov stöld – vittnesuppgifter inte tillräckliga

Den åtalade mannen misstänktes från grov stöld och olaga hot, efter att målsägande utsatts för hot via textmeddelanden samt inbrott i sin bostad i Nordanstigs kommun. De båda männen hade tidigare varit i kontakt då den misstänkte mannen ska ha sålt en bil till målsägande, men inte fått betalt.

Målsägande var inte hemma i februari förra året, då en fönsterruta krossades och gärningsmannen tog sig in i bostaden där han stal en tv för 8 000 kronor, 5 000 kronor i kontanter samt en klackring till ett värde av 2 000 kronor. Innan inbrottet väcktes en granne av att gärningsmannen tagit sig in i hans vardagsrum och frågat efter var målsägande bodde. Grannen såg sedan att mannen krossade rutan och tog sig in i grannbostaden.

Målsägande har också fått ett sms från den misstänktes telefon, med hot om att skada målsägandes egendom.

Ungefär två veckor efter inbrottet hittades och beslagtogs en tv i den misstänktes bostad. Enligt utredningen har målsägande dock inte lämnat några tydliga kännetecken på tv:n och tinget bedömer därför inte att det räcker för att bevisa att det varit hans tv.

Trots vittnesuppgifterna från grannen anser tingsrätten att beskrivningen av gärningsmannen och bevisningen inte är tillräckligt starka för att döma den åtalade mannen för stölden. Det har heller inte kunnat bevisats att det var den han som skickade textmeddelandena, även om de sänts från hans telefon.

Mannen frikänns därför från båda åtalspunkterna.