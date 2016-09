Nordanstig har Hälsinglands högsta taxa för vatten och avlopp

Priset för vatten och och avlopp skiljer sig kraftigt åt mellan olika kommuner. Oftast får invånarna i mindre kommuner betala mer än i de större.

Billigast i Hälsingland är det i Hudiksvall, strax under 52 kronor per kvadratmeter, medan Nordanstig har den dyraste taxan, över 102 kronor per kvadratmeter.

Kraftigast prisökning har Ljusdal haft, med en ökning på 6,5 procent från 2015 till 2016.

Sedan 1996 har Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB, Riksbyggen, Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna, varje år gett ut rapporten.

Få koll på vad som händer i din närhet med vår nya app:

► Här kan du ladda hem helahälsinglands iPhone-app.

► Här kan du ladda hem helahälsinglands Android-App.

Har du redan appen? Då ska du uppdatera den i din telefon för att få alla nya funktioner!