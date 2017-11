Nattens nyheter: Bäver orsakade strömavbrott för drygt 800 abonnenter

Lokalt:

En man greps under söndagseftermiddagen i Söderhamn misstänkt för att ha misshandlat sin före detta flickvän.

Flitig bäver skapade strömavbrott för drygt 800 kunder. Enligt Ellevio så var det boende Söderhamn, Nordanstig, Bollnäs och Hudiksvall som drabbades

Det blir en dag med mestadels klart och soligt väder. Temperatur 1-6 plusgrader och västlig vind. Framåt kvällen sjunker temperaturen till någon minusgrad.

Minst 26 döda efter masskjutning i Texas. Skytten gick in under under söndagsgudstjänsten i en kyrka utanför San Antonio och började skjuta. Enligt lokala medier har 26 personer dödats och 30 skadats.

