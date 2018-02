Nationellt isdygn väntas – för första gången på två år

Under måndagen uppmättes låga temperaturer i Gävleborg. I Delsbo var det 23 minusgrader och i Åmot i Gästrikland var det - 26,7 grader.

Allra kyligast i södra Norrland var det i Hemling, norr om Örnsköldsvik, 30,6 minusgrader.

Men det är inte bara Gävleborg som drabbats av en ordentlig köldknäpp, utan även i resten av landet får man ta på sig mössa och vantar. Under tisdagen väntas enligt SMHI ett så kallat nationellt isdygn, då temperaturen under 24 timmar håller sig under nollstrecket i hela landet.

Det senaste nationella isdygnet inträffade vintern 2016, då totalt tre isdygn ägde rum i landet. Statistiskt sett infaller de flesta nationella isdygnen i januari och februari.

