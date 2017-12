Molnigt och snöigt under nyårsafton: "Inte de bästa förutsättningarna för fyrverkerier"

Lördagen inleds med molnighet som fortsätter att tätna under dagen. Under natten mot söndag ska det sedan att snöa i stora delar av Hälsingland, och snöfallsområdet förväntas sedan ligga kvar under hela nyårsafton.

– Molnen kommer att ligga ganska lågt, så det kanske inte är de bästa förutsättningarna för fyrverkerier som skjuts högt upp i luften, säger Ian Engblom, meteorolog vid Foreca.

Temperaturerna förväntas ligga på någon minusgrad till någon plusgrad vid kusten, vilket innebär att snön tidvis kan övergå i regn. I inlandet blir det något kallare med två till fem minusgrader.

Totalt ser det ut att falla mellan två till fem centimeter snö, och upp till cirka tio centimeter lokalt i norra och västra delarna av Hälsingland.

– Det kan bli snöhalka på vägarna om man inte hinner ta hand om snön. Det är heller inte omöjligt att det kan bli ishalka vid kusten under söndagsmorgonen, säger Ian Engblom.

På nyårsdagen ser det ut att fortsätta snöa, med ytterligare ett nederbördsområde som drar in, medan det under tisdagen och framöver nästa vecka troligen blir soligt och kallare.