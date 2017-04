Mittmedias plussatsning prisad: "Det ger oss stärkt självförtroende"

Under tisdagskvällen uppmärksammades Mittmedias digitala utvecklingsgrupp för den framgångsrika digitala betallösningen på koncernens sajter. Under galan Årets dagstidning, arrangerad av branschorganisationen Tidningsutgivarna, vann Mittmedia priset för årets affär för sin satsning på affärsmodellen Plus.

Tomas Froms, tillförordnad chefredaktör för Hälsingetidningar och helahalsingland.se där plus lanserades i november i fjol, är nöjd över utmärkelsen.

– Det är förstås jätteroligt att något som vi presenterade i november redan uppmärksammas på det här viset, säger han.

Läs mer: Mittmedia vann fint pris på branschgala – tog hem Årets affär

Vad betyder vinsten för Mittmedia och helahalsingland.se?

– Det är ett av flera bevis på att vi är på rätt väg med vår journalistik. Det ger oss stärkt självförtroende i en tuff tid för mediehusen.

Varför ska man betala för lokal journalistik?

– Av precis samma skäl som man betalar för andra attraktiva tjänster och varor. Utan intäkter hade vi inte någon lokal journalistik. Det är en tanke jag inte ens vill tänka.

Läs mer: Hälsingetidningarnas chefredaktör om upplagan: "Överraskande positivt"

Hur ser intresset ut för att betala för den digitala journalistiken?

– Det är starkt, vilket gläder oss oerhört. Vi hoppades på Plus-affären, men vågade inte drömma om det här intresset. Roligt är också att vi lyckats få helt nya och yngre kunder intresserade av det vi gör varje dag, dygnet runt.

Mittmedia stod även som segrare av helhetspriset där Nerikes Allehanda prisades som Årets dagstidning.

Läs också: Vi lanserar Plus – så gör du för att få tillgång till alla nyheter i din app