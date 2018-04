Lyssna på Lill-Babs egna favoriter – unik spellista av Thomas Jutterström

Thomas Jutterström är Söderhamnspianisten som har spelat med Lill-Babs många gånger.

Här är listan med låtar, klicka så öppnar sig musiktjänsten Spotify: Vänta inte med att sjunga - Här är några av Lill-Babs egna favoriter

Han har bland annat varit i USA med henne tre gånger, underhållit tillsammans med henne på många semesterorter kring Medelhavet. Och spelat på två av hennes döttrars bröllop(!).

– Hennes död kom som en chock för mig. Jag visste inte att hon var sjuk, mer än hjärtflimmer. Jag skrev krya på dej till henne när hon fyllde 80. Det är sorgligt att det här kapitlet är över. Man får vara glad att man fick vara med, säger Thomas Jutterström.

Han stämmer in i kören av röster som beskriver Barbro "Lill-Babs" Svensson som en omtänksam och varm människa som brydde sig om alla.

Thomas Jutterström har hjälpt oss att sammanställa en lista med låtar som dels inspirerat Lill-Babs, dels låtar som hon har gjort själv. Hela spannet från storslagen showmusik till lugna fina låtar. Det är mycket jazz – hon var ju jazzsångerska från början.

– När vi var ute spelade vi alltid Ella Fitzgeralds I can´t give you anything but love. Och jag vet att hon beundrade Quincy Jones och Frank Sinatra, till exempel.

En låt med de sistnämnda inleder spellistan, och den avslutas med låten Vänta inte, som hon sjunger själv.

Vänta inte fångar essensen i Lill-Babs inställning till livet, menar Thomas Jutterström: Man ska passa på att leva medan man lever.

Här är listan med låtar, klicka så öppnar sig musiktjänsten Spotify: Vänta inte med att sjunga - Här är några av Lill-Babs egna favoriter