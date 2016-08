Vill förbättra arbetet på akuten – enkät tar reda på vad patienterna tycker

Larisa Åbom arbetar som specialisttjänstgörande läkare i allmänmedicin på sjukhuset i Ljusdal. Hennes utbildningstjänst har en ledarskapsinriktning och i den ingår det att man ska träna sina ledaregenskaper och göra ett arbete som kan gynna verksamheten på något sätt. Därför har hon varit projektledare för en undersökning bland patienterna på närakuten i Ljusdal.

– Vi har pratat om vad vi skulle behöva för att förbättra våra möjligheter till att ge god vård åt våra patienter och tanken med den här undersökningen var att skapa ett underlag, säger Larisa Åbom.

Undersökningen består av flera delar, bland annat enkäten. Alla patienter som sökt vård på akuten under en viss period fick möjlighet att svara på några enkätfrågor om hur de upplevde sitt besök. Totalt delades 321 enkäter ut, varav 292 besvarades. Även mottagande sjuksköterska eller undersköterska och läkare fick en enkät som var kopplad till varje patient.

Enkäterna delades ut en dag i veckan under sju veckor för att resultatet skulle spegla den ordinarie verksamheten. Inga extra resurser har tagits in under den här tiden.

– Den här typen av undersökningar är väldigt sällsynta i dag. Vi ville att den skulla avspegla våra vanliga arbetsdagar och att vi därmed skulle kunna identifiera vilka områden som kan förbättras.

Syftet med enkäten var att titta på hur man ska kunna ta emot patienter på ett effektivare sätt, öka kompetensen hos personalen i patientomhändertagande, främja ett gott bemötande av patienterna samt att öka personalens delaktighet i förbättringsarbeten.

Frågorna handlade bland annat om väntetiden, bemötande och hur läkaren gav information. Patienterna fick sätta betyg på en skala mellan ett och tio. Larisa Åbom berättar att patienterna generellt sett gav mycket positiva omdömen.

– Till exempel att patienterna känner sig informerade och att de totalt sett är väldigt nöjda med besöket, det är väldigt roligt. Det betyder att vi gör vårt jobb på ett bra sätt.

Resultaten i undersökningen har redan presenterats på en arbetsplatsträff för alla som arbetar på hälsocentralerna i Ljusdals kommun.

Olika förbättringar, som är baserade på enkäten, kommer att bli aktuella efter sommaren.

– Det kommer vi att göra med personalen på närakuten i första hand, men även personal från andra hälsocentraler är välkomna med synpunkter. Vi kommer tyvärr att bli färre läkare på heltid i höst, men vi ska fortsätta göra vårt bästa för patienterna.

RESULTATET AV ENKÄTEN:

Frågorna har ställts till de patienter som besökt närakuten i Ljusdal de dagar som enkäterna delades ut. Totalt delades 321 enkäter ut. Patienterna svarade helt eller delvis på 292 stycken och läkare och sjuksköterska/undersköterska svarade på 320 vardera. Svaren som presenteras nedan är medelvärden.