Vänthallen i Järvsö sönderslagen: "Ren bärsärkargång"

Om du ska ta tåget från Järvsö i helgen får du vänta utomhus. För någon har brutit sig in i stationshuset under natten till fredag och slagit sönder allmänna toaletten. Nu kommer vänthallen vara stängd tills vidare. – Jag har aldrig sett något liknande under alla mina år, säger Tommy Westman, arbetsledare, Järvsö Resurs.