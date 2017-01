Slamlagun ska tömmas – slammet körs till Wallbergs för kompostering

I februari i år fick Ljusdal Energi ett föreläggande från miljöenheten, att avveckla och återställa slamavvattningsanläggningen i Enskogen. I september meddelade Ljusdal Energi att planen är att slamlagunen ska vara avvecklad och området återställt senast sista september 2017. Vidare har energibolaget redovisat hur åtgärderna ska genomföras.

Under hösten i år har sly röjts vid anläggningen, för att det ska bli tillgängligt för fordon/maskiner under återställningsåtgärderna. I den redovisning som lämnades meddelades även att inget nytt slam kommer att tas till anläggningen under 2017, samt att allt slam ska nu grävas ur och transporteras till Wallbergs åkeri i Bränta förkompostering. Därefterr ska gropen där slamlagunen funnits fyllas igen, marken ska jämnas till och man räknar med att skog kommer att självsås för att täcka området.

Ljusdal Energi kommer inte att söka någon ny plats för en slamavvattningsanläggning i Enskogen, eftersom slam kommer att kunna tas emot vid Ljusdals avloppsreningsverk efter ombyggnationen där.

Nu har myndighetsnämnden beslutat vilka försiktighetsåtgärder som krävs vid själva återställandet. Bland annat får material som används då gropen ska fyllas igen endast vara jord och sten som inte innehåller farliga ämnen.

Då återställningsarbetet avslutats ska kontakt tas snarast med miljöenheten för slutgiltig kontroll av området.