Premiäravsnitt av Wild Kids visas i Järvsöbacken – på storbildsskärm byggd av snö

Det populära äventyrsprogrammet för barn, där två lag tävlar om att vinna en resa till Sydafrika, spelades in i Järvsö under augusti. Programmet kommer att sändas i Brankanalen i fyra delar under början av året, och i Järvsö bjuds publiken in att se premiäravsnittet på en snöskärm som ska byggas i Järvsöbacken.

– Vi är så otroligt stolta över det samarbetet som skett i samband med Wild Kids och för oss var det självklart att göra något storslaget av premiären, säger Maria Rosén, marknadschef för Destination Järvsö.

Mer Plus-läsning:

Populärt barnprogram till Järvsö – inspelningar redan i augusti

Wild Kids skapar åtskilligt med jobb – över 1600 måltider ska tillagas

Inspelningen av Wild kids över – hemligt hur mycket Järvzoo satsat: "Det kan jag inte avslöja"