Populärt barnprogram till Järvsö – inspelningar redan i augusti

Wild Kids är en form av äventyrsprogram för barn där två lag tävlar mot varandra i olika lagkamper om att vinna en resa. Programmet har sänts sedan 2005 och nu när det börjar bli dags att spela in nästa års säsong har man valt Järvsö som plats.

– De storslagna vyerna, med sin spännande variation av berg och sjö, gjorde Järvsö till ett utmärkt val för oss. Det samlade utbudet av äventyr och aktiviteter passar också programmet perfekt. Vi har dessutom mötts av ett fantastiskt lokalt engagemang, skriver Malin Hallberg, producent för Wild Kids, i ett pressmeddelande.

Själva arenan där tävlingarna kommer att äga rum kommer att placeras inne på Järvzoo. I ett pressmeddelande skriver Maria Rosén på Destination Järvsö att man är väldigt glad över att ha blivit vald som inspelningsplats.

Två säsonger av Wild Kids kommer att under några veckor i augusti att spelas in i Järvsö, för att sedan sändas någon gång under nästa år med Rickard Olsson som programledare.

Mer om Wild Kids

Programmet där barn kring 12-årsåldern tävlar om att vinna en resa har vunnit flera priser. Förutom att ha tagit hem priser på Kristallengalan belönades Wild Kids med en Emmy 2015.Med det har inte bara varit ros.Vid flera tillfällen har programmet kritiserats, bland annat efter att man låtit några av de tävlande barnen sitta med huvor över huvudet. Händelsen anmäldes till granskningsnämnden för radio och tv vilka senare fällde programmet.