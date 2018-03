Ploj och spex och sillvalla – skidloppet Föne Nollan bjöd på det mesta: "Vi hoppas att det kan bli en tradition"

Temperaturmätaren i visar sex minusgrader när bilen rullar in på parkeringen vid Movallens fotbollsplan i Föne. Vädret är halvklart och det är uppehåll.

– Det hade kunnat vara värre, så länge vi slipper kylan så är vi nöjda, säger medarrangören och deltagaren Gustav Brolin.

Det är lördag vid lunchtid, i speakerhögtalarna spelas dansband på hög volym . Det är dags för Föne Nollan. Ett skidlopp som arrangeras av Föne IK för att samla in pengar för att rusta de gamla omklädningsrummen och duschrummen.

– Sist de renoverades var nog 1977. Dom har gjort sitt och har varit med om mycket, säger Gustav Brolin.

Loppet går via ett 500 meter långt skidspår runt Movallen i Föne. De 24 anmälda skidåkarna har själva ordnat sina sponsorer som i sin tur ger en summa pengar per åkt varv. Deltagarna ska sedan åka så många varv de hinner på tjugo minuter. Loppet är uppdelat i tre starter.

– Nu tar vi en målbild före start, säger dagens speaker och styrelsemedlem Magnus Johansson, och den första startuppställningen ställer sig i spåret. Publiken skrattar.

Hur känns det nu före start?

– Det känns bra, men vi har ju en del skidkungar här så vi får se hur det går, säger Gustav Brolin när han ställer in sig i ledet.

Föne IK:s ordförande, Per Gunnar Larsson, hade preparerat skidorna på ett något speciellt sätt.

– Jag har smörjt skidorna med färsk, norsk, fetsill, säger han.

I första loppet går Gustav Brolin ut hårt och tar täten. När klockan slår tjugo minuter har han klarat sitt mål på sju varv och samlat in 4 320 kronor till klubben.

Initiativet till Föne Nollan togs av Thomas Jonsson, Mattias Lundberg och Gustav Brolin och responsen från laget var positivt.

– Det här är ploj, det är många som inte har stått på ett par skidor på länge som ska åka, säger Gustav Brolin.

Det visade sig snart när idén sjösattes att många av deltagarna inte ägde någon utrustning. Det ordnade klubben och skrapade snabbt ihop skidor och diverse utrustning att förse sina åkare med. Men det fanns inte så att det räckte till alla, så åkarna fick glatt samsas.

– Vi hoppas att det kan bli en tradition det här, kanske till och med en folkfest, säger Gustav Brolin och fortsätter:

Skidåkaren som ensam drog in mest pengar var Thomas Jonsson som åkte in 8 700 kronor och han belönades med en delikatesslåda från Björks. Totalt fick Föne IK in 49 340 kronor.