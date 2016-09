Nystartad musikfestival i loge – ska liva upp Järvsö i höstmörkret

I slutet av augusti satt nyinflyttade Skästrabon Sara Andersson och fikade tillsammans med vännen och musikern Johanna Bakke. Samtalet gled in på idén att dra igång en helt ny festival. En månad senare har de lyckats boka inte mindre än albumaktuella Marit Bergman.

– Hon var sugen på att göra en mysig akustisk höstspelning och tackade ja, säger Sara Andersson, festivalarrangör, Logyran.

Festivalen hålls i Ersk-Anders loge i Skästra, känd bland många i trakten för marknaden som hålls kring jul. På artistlistan står namn som Electric feel good och Brodén med bandet som bjudit in Pär Engman, och rockabillymusikern Jerry Ask, även känd från bandet The troubled three.

– Det ska bli jättekul att spela ihop, det blir tre olika musikstilar som möts. Erik kör mer traditionell rock, Pär har den folkliga stilen och så jag med min rockabilly. Så jag tycker verkligen att folk ska komma och lyssna, säger Jerry Ask.

Sara hoppas att festivalen kan liva upp orten när höstmörkret faller på.

– Vi kände att det händer så mycket i Järvsö på sommaren, men på hösten är det tystare. Dessutom vill vi att fler ska besöka Skästra. Så som jag har förstått det har det varit en levande plats och vi vill försöka lyfta orten lite till vad det en gång var.

Datumet är spikat till fredagen den 28:e oktober med omkring 800 biljetter till försäljning. En hemvändarhelg för många på grund av novemberlovet som följer och Sara hoppas att vädret ännu inte har hunnit bli alltför kallt.

– Vårt mål är det ska bli en varm och intim festival i en gammal loge med knarrande trägolv som får taket dekorerat med ljusslingor. Det ska kännas som att kliva in i ett stort vardagsrum med fantastisk musik, säger hon.

