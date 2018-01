Nu kommer fler kritiska röster mot genomfarten – många företag påverkas negativt

Den 24 januari var sista dagen att lämna in synpunkter på Trafikverkets förslag om en ny dragning av väg 84 genom Ljusdal. Förslaget, som går ut på att leda om trafiken via Kyrksjönäsvägen och bygga en tunnel under järnvägen vid Smedgatan, har fått kritik som vi redan berättat om.

Nu har ytterligare ett antal företag lämnat in synpunkter. Mittia AB, som är beläget längs Kyrksjönäsvägen, är oroliga över att förslaget innebär stängning av ett flertal infarter längs vägen. Däribland infarten till Folkparken och till Hembygdsgården.

– Vi har ju ett uppdrag från kommunen att jobba med Folkparken förutom våra egna events. Om det bara blir en enda infart, vid Älvvallen, kommer det bli mycket trafik där, säger Stefan Färlin, Mittia AB.

Han påpekar att det under sommarhalvåret är mycket barn som besöker Folkparken, liksom att det är många som lunchar på Hembygdsgården.

– Det vore jätteolyckligt för trafiksäkerheten om det här förslaget går igenom.

Enligt förslaget kommer en ny väg dras från infarten vid Älvvallen till Folkparken och Hembygdsgården, rakt över de parkeringsplatser som Mitta AB använder vid sina evenemang. Detta oroar Stefan Färlin.

– Först får vi se vad kommunen bestämmer sig för, om de ska godkänna genomfarten eller inte. Men om de gör det, så är frågan om vi kan fortsätta med våra verksamheter.

Även Hotell Gyllene Hästen drabbas av Trafikverkets förslag. Enligt det ska Hybovägens anslutning till Smedgatan stängas av och enligt hotellets yttrande kommer fastigheten vara instängt av vägar och "blir som en egen ö mitt i vägen".

Kjärnets fastigheter, som äger lokalerna där Dollarstore och Ljusdals motor huserar, avstyrker förslaget. Delar av deras fastigheter kommer att rivas och parkeringsplatser till hyresgästerna minska. Det är inte möjligt att fortsätta bedriva nuvarande verksamhet i fastigheten om planförslaget fullföljs, står det i yttrandet.

Robert Pettersson på Hembygdsgårdens restaurang ser både för- och nackdelar med förslaget om ny genomfart.

– Det är bra för oss med mer trafik, så att fler upptäcker oss. Men det är ju inte bra om det blir krångligt att komma till restaurangen, säger han.

Ljusdal energi har i sitt yttrande kritiserat att ingen miljökonsekvensbeskrivning har gjorts. Bolaget menar att vattenförsörjningen för kommunen kan komma att påverkas och att det måste tas i beaktande i processen.

Polismyndigheten och Länsmuseet Gävleborg har i sina yttranden inget att anmärka på Trafikverkets förslag.