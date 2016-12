Möbler, porslin och leksaker – vinterauktion lockade i Järvsö

Auktionerna som äger rum sommartid på Stenegård i Järvsö brukar vara populära och locka mycket folk. Men intresset för auktioner verkar inte minska trots att det är vinter.

Läs också: Högt pris för Mårten Anderssons tavla på auktion

Under onsdagen fylldes Järvsöbaden nämligen av människor som ville ta sig en titt på de föremål som gick under klubban under den årliga auktionen som är i mellandagarna.

Läs även: Nya funktioner för auktionsvarorna: ”Det var så fint ljud i den här koklockan”

Det var Järvsö auktionsbyrå som hade hand om auktionen och den förrättades av Kjell Höök. Utbudet av föremål var stort, det fanns bland annat rokoko-möbler, mattor, porslin och en stor samling leksaker från 1950- och 60-talet som man kunde ropa in.

Läs även: Lill-Babs hyllades av bygden: "Det här är bara för mycket"