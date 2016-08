Många tävlade i Järvloppet: "Det här är ett jätteroligt arrangemang"

Det är blåsigt men strålande sol och i området nära den södra skidbacken där hundratals barn och vuxna har samlats för att tävla. Järvloppet arrangerades första gången förra året, men har redan funnit sin publik.

De tävlande kommer från hela landet, och beroende på form och läggning finns möjlighet att tävla i olika distanser i den vackra naturen.

Ultraloppet, som är drygt fem mil långt, körde igång redan tidigt på morgonen. Vid elvatiden var det dags för halvmaran.

Hanna Gävfert var en av nära hundra tävlande som ställde sig på startlinjen till det drygt två mil långa loppet. Hon såg laddad ut inför starten.

– Jag är onödigt nervös, säger hon och skrattar.

– Det känns alltid som det är ett stort mästerskap, men det är det inte.

Förra året kom Hanna runt banan på 2,5 timme och hoppas på en bättre tid denna gång.

– I år vet jag ju vad det här loppet innebär.

Även barnen har möjlighet att delta i sina egna lopp. De allra yngsta springer 600 meter runt området och de lite äldre 1 600 meter.

Josefin Jarlhedens två barn sprang i varsitt av dessa.

– Det här är ett jätteroligt arrangemang, från 2,5-åringen och upp till de äldsta. Helt underbart, säger hon entusiastiskt.

Även Per Jonsson från Delsbo tycker det är roligt att barnen får prova på att springa och tävla under roliga former. Han möter upp sin son Sigge Jonsson Strid vid 600-metersmålet.

Själv ska Per strax tävla den 11 kilometer långa Järvmilen, där de flesta av dagens deltagare har anmält sig. Han är inte ute så mycket för att vinna utan mer för att få inspiration.

– Det är bra att ha ett mål och få motivation till att träna. Det är roligt att springa, men också lite plågsamt, säger han med ett leende.