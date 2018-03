Magdalena Forsberg inspirerade skogsägare: "Viktigt att få de positiva kickarna"

”Jag drömde inte om att tävla i skidor, jag drömde om en häst. Men riktigt så blev det inte", säger Magdalena Forsberg och visar en bild på en yngre version av henne själv som rider på en kalv.

Det lockade till skratt bland de 160 personer som samlats i Järvsöbadens lokaler för att lyssna till den inspirerande föreläsning. Nyss hemkommen från OS i Pyeongchang berättade Magdalena Forsberg om sin resa från världsmästare i skidskytte till engagerad skogsägare.

Det var på just dem som kvällens fokus låg, på kvällens gäster - skogsägarna. Där Magdalena Forsberg är en av dem. I hennes familj har det precis skett ett generationsskifte där hon tagit över släktgården och skogsfastigheten.

– Det var absolut inte självklart att jag skulle göra det, det var inget som jag alls var sugen på från början, säger Magdalena Forsberg.

Vad fick dig att ändra dig?

– Det var efter karriären och jag började att intressera och sätta mig in lite mer i det här med skogen. Plötsligt insåg jag att det var ju kul. Sen är det ju en släktgård från 1800-talet som jag gärna ville ha kvar i släkten, vilket bidrog till att jag gav det en extra chans och hann förstå att det här med skogsbruk faktiskt är riktigt intressant.

Det var Holmen skog, Handelsbanken skog och lantbruk Areal som bjudit in till kvällens mingel och föreläsning. Som ett sätt för Ljusdals skogsägare att under lättsamma former lära känna varandra.

– Vi bjöd in Magdalena för att hon kommer att prata om ett ämne som berör många här i dag. Hon har varit i ropet just nu på grund av OS och vi tycker att hon är en jättebra föreläsare, säger Tove-Li Häll, rådgivare på Handelsbanken i Ljusdal och Järvsö.

Magdalena Forsberg berättade även om hur hon sätter långsiktiga mål och hittar motivationen till att uppfylla dem. Oavsett om det gäller skidskytte eller skogsägande.

– Om man har ett långsiktigt mål så är det viktigt, i alla fall för mig, att ha många delmål på vägen. För det gäller att jag måste göra mitt allra bästa jobb varje dag. Så är det väl för alla som vill nå ett mål, säger hon.

Många små delmål som känns närmare tidsmässigt än vad det långsiktiga målet gör, är Magdalena Forsbergs melodi. Något hon gör även i dag.

Man måste göra jobbet och är man inte beredd att göra det kan man inte säga att man har ett mål, då har man snarare en dröm

– Jag delar upp dem i trappsteg och tillåter mig själv att känna mig duktig när jag har klarat av ett delmål. För det tror jag är viktigt, att få de här positiva kickarna. Att få beröm eller ge sig själv det där berömmet, så att man orkar hela vägen fram till det långsiktiga målet.

Det är rätt enkelt menar hon. Bestäm vart du ska, ta reda på vad du behöver göra för att nå dit och gör det.

– Det är viktigt att man är medveten om att det krävs en viss insats, du kommer inte komma dit på en räkmacka. Man måste göra jobbet och är man inte beredd att göra det kan man inte säga att man har ett mål, då har man snarare en dröm.

