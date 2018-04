Ljusdalsbandet släpper ny skiva – på cd och vinyl: "Det krävs att man sticker ut"

Ljusdalsbandet, Han och hans vänner, består i dag av de fem medlemmarna Lars Ljungström, Nisse Sundström, Peter Subäck, Johnny Walter och Jörgen Ohlzon. Under två års tid har de jobbat med den nya skivan Toner från torpet och med låtar som Glädjerus och Hjältar i sin story, är bandet i full gång att repa inför skivsläppet som äger rum på Rosehills den 12 maj.

– Vi hoppas på en rolig kväll. Att de som kommer och lyssnar har roligt, helst roligare, och att de är lyhörda för lite ny musik, säger Peter Subäck.

Bandet har funnits sedan sent 70-tal och medlemmar har kommit och gått i omgångar, likt bandet själv som har existerat i perioder.

– Medlemmar som har kommit och gått i det här bandet måste ju fylla en turistbuss snart, säger Nisse Sundström.

Deras senaste skiva var Dansande skuggor, en cd som kom 2004. Efter det låg bandet på is i åtta år, tills dess att de fick en förfrågan av en gemensam vän att spela på en födelsedagsfest nere på hembygdsgården i Ljusdal.

– Man skulle väl kunna säga att spelningen på hembygdsgården var startskottet för att vi skulle komma igång igen. Den nya skivan har resulterat i att det plockats upp mer folk och så har det blivit som det blivit. Vem vet, nästa år kanske det är nya vänner, säger Peter Subäck.

Från allra första början startade musiken som en rolig grej på bygdegården i Borr. Det var där de brukade träffas för att spela och ha trevligt tillsammans.

Vi spelade hellre än bra.

– Det var de som kom och grabbade tag i ett instrument och spelade tills de inte orkade längre. Som en fritidsgård för äldre ungdom, där vi spelade hellre än bra, säger Lars Ljungström.

Det var på samma bygdegård som bandet fick namnet Han och hans vänner.

– Det var någon som undrade vilka det var som stod på scen och då fanns det inga bandnamn. Det var någon som slängde ur sig i farten att "det där, det är Han och hans vänner", sen har det levt kvar, säger Lars Ljungström.

Förutom sångare och gitarrist i bandet så är Lars Ljungström den som skriver alla låtar. Han beskriver den amerikanske singer-songwritern Todd Snider som en av inspirationskällorna, men det tycks vara delade meningar.

– Frågar du mig så har han en liten husgud som heter Ola Magnell. Han har även en som heter Bob Dylan och en som heter Neil Young när han är på det humöret, säger Nisse Sundström.

Inspirerats har Lars Ljungström även låtit sig göra när det kommer till den nya skivans namn, Toner från torpet. Inspirationen kommer från den amerikanska rockgruppen The band och deras platta Music from big pink, som spelades in i ett stort rosa hus.

– Jag bor ju i ett torp, så då passade det med Toner från torpet, säger Lars Ljungström.

Samtliga är ense om att det uppkommit vissa svårigheter att nå ut med egenproducerad musik och att det var ett helt annat klimat innan Spotify och smartphones kom till.

– Det är så mycket musik nu så det krävs att det sticker ut eller att det uppmärksammas av rätt personer, säger Peter Subäck.

Skillnaden från tidigare singlar och skivor som Han och hans vänner har släppt är att de denna gång kommer att släppa skivan både som cd och vinyl.

– Det ska bli roligt att se om folk är mer intresserade av en vinyl än av att ha en cd i dag, säger Lars Ljungström.

Vad som kommer härnäst, efter skivsläppet, vill bandet inte avslöja. Men hintarna om att det finns andra musikprojekt som ligger i luften, är tydliga.

Får jag inte göra musik, då är jag ingen. Jag kan inte föreställa mig hur det skulle vara utan.

– För mig är musik i symbios med luft och vatten. Får jag inte göra musik, då är jag ingen. Jag kan inte föreställa mig hur det skulle vara utan, säger Nisse Sundström.

Toner från torpet är inspelad på Berga recording i Rengsjö tillsammans med Stefan Wängermark, tekniker och producent. Gästartister är Mattias Östberg, Susanne Ericsson och Henrik Bergström.

– Det har varit förbaskat roligt att göra skivan. Det är galna idéer som blir verklighet, säger Lars Ljungström.

