Ljusdal en av landets mest utsatta – kan lyftas genom regeringens satsning: "Självklart viktigt"

Regeringen satsar nu 2,8 miljarder kronor på att stärka näringslivet i främst Norrlandskommunerna. Om alla kommuner som ingår i satsningen skulle dela pengarna lika handlar det om cirka 87 miljoner kronor vardera de kommande åren.

I Hälsingland får Ljusdal, Bollnäs och Söderhamn chans att ta del av pengarna.

Den ena satsningen ämnar få till ett förbättrat företagsklimat i utsatta kommuner, medan den andra satsningen ska stärka social- och ekonomisk utveckling på landsbygden.

Ljusdal är en av åtta kommuner i landet som har kvalificerat sig till att söka pengar från båda projekten. För att få ta del av pengarna ska kommunen till exempel ha låg sysselsättningsgrad, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och lågt valdeltagande.

Projekten välkomnas av Stefan Wennerstrand, vd på Närljus och Ljusdals kommuns näringslivschef.

– Vi tittar på vad vi kan göra utifrån den satsningen. Det är en fråga som jag och kommunchefen äger. Vi har diskuterat det, men inte kommit fram till några beslut, säger han.

Vad pengarna kan och rent konkret bör användas till, inom satsningens syfte, är i dagsläget inte klart.

Ljusdals, Bollnäs och Söderhamns kommun har nu fram till sommaren att fundera ut vad de vill göra.

– Det blir vår hemläxa. Vi har ett antal hypoteser, men jag vill inte gå in på det i dag, säger Stefan Wennerstrand.

Hur viktiga är de här pengarna för Ljusdal som kommun?

– Självklart är det här viktigt. Men ska man ta del av dem gäller det att göra saker som ger långsiktiga effekter, säger han.

Stefan Wennerstrand betonar vikten av att använda projektpengar på rätt sätt. Det är enligt honom dumt att stressa fram en idé enbart för att ta del av satsningen.

– Nackdelen med projektpengar är, vilket vi sett i flera fall, att man drar igång ett projekt som sedan slutar när pengarna är borta. Och det är inte bra. Det gäller att initiera något som kan leva vidare även när projektmedlen är slut, säger han.

Vilket projekt tycker du är mest intressant och viktigast?

– Båda är lika viktiga. I mitt huvud hänger det hela ihop, det är lite same same but different, säger Stefan Wennerstrand, och fortsätter:

– Nu ska vi ta reda på hur kan vi använda de här monetära resurserna för att skapa långsiktiga arbeten och effekter.