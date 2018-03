Lill-Babs på bättringsvägen – döttrarna tackar för stödet

Lill-Babs är fortfarande kvar på sjukhus för observation, efter att hon lagts in med hjärtflimmer. Nu ska hon vara på bättringsvägen, meddelar döttrarna nu på Instagram.

"Mammas hjärta slår lugnare och tryggare nu. Det har varit fantastisk att se mamma ta till sig all er kärlek när hon behövde det som mest. Hon som alltid ger så mycket kärlek till alla andra fick nu ta emot all er kärlek", skriver dottern Kristin Kaspersen på Instagram, där hon också tackar för stödet och alla hälsningar som strömmat in till Lill-Babs.

Festligheterna i samband med artistens 80-årsdag den 9 mars fick skjutas upp, och det är fortfarande ovisst när hon kan få lämna sjukhuset.

Enligt Jan-Olov "Joffe" Enbom, projektledare och managementansvarig på bolaget Satellite Live, var det i slutet av vecka 9 som Barbro Svensson sökte vård för hjärtflimmer, något hon har problem med sedan tidigare.

Även Malin Berghagen meddelar att hennes mamma håller på att återhämta sig, och skriver i ett inlägg: "Hjärtat slår nu trygga lugna slag så nu får kroppen återhämta sig sakta steg för steg. Ni har alla stärkt och läkt med er kärlek och uppvaktning. Vi har läst hälsningar så ögonen går i kors snart. Nu återhämtar vi och fyller på med ny energi och stärkande mat för fru Svensson".

