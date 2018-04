Krönika: Ambassadören från Järvsö som inte pratade jarsemål

Det känns smått overkligt att höra att Barbro ”Lill-Babs” Svensson är död. Hon är ju en av de hälsingeprofiler som bara ska finnas. Hon var generös med sin tid, som när kulturredaktionen träffade henne för att prata jarsemål.

Även om jag inte är född i Hälsingland, så har Lill-Babs funnits med mig hela livet. Svensktoppen, schlagerfestival, skvallerpress, tv-program.

Första gången jag pratade med henne var när de fyra dagstidningarna i Hälsingland skulle utse århundradets hälsing inför millennieskiftet 2000. Ingen överraskning att århundradets artist som röstades fram blev just Barbro Svensson från Järvsö. När jag fick tag på Lill-Babs via hennes mobiltelefon under en bilfärd, blev hon så överraskad att jag måste vänta medan hon ställde bilen på en parkeringsficka innan hon kunde prata.

Hon blev verkligen genuint glad – och hedrad– över att läsarna i Hälsingland valt just henne.

När kulturredaktionen arbetade med serien om dialekter, ”Mål i mun” 2015, bad jag Lill-Babs om en filmad intervju om hennes egen relation till Jarsemålet. Då hände samma sak – jag har sällan mött en så oerhört professionell, ärlig, tillmötesgående och vänlig person.

Hon hade kunnat tacka nej, för hennes ingång var att hon egentligen inte pratade dialekt. Men i stället tog hon emot, välfriserad, nysminkad och snyggt klädd, redo att göra vad vi än hade tänkt oss.

Det blev ett klipp där hon berättade med inlevelse om dialekter i stort och hennes egna reflektioner.

”Mina döttrar säger, att när du blir arg mamma, då kommer de tjocka L-en fram”.

Även mor Brita hade flera uttryck som kanske inte var direkt jarsemål, men ändå kärnfulla ordspråk.

”Ge dig inte – allting går, utom nyfödda barn”, eller ”Jag är inte gammal, men jag har lev jä-ligt länge”.

Järvsös främsta ambassadör är borta. Hon fick leva i 80 år, och det är ju inte illa. Men gammal blev hon aldrig - bara rik på år och erfarenheter.

