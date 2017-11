Inställda skolskjutsar vid halka upprör: "Det är bara så slött och dåligt"

Under fredagen kunde några mindre byvägar i Färila och Järvsö inte trafikeras av skolbussar på grund av plötslig blixthalka.

Øyvind Fures och hans familj drabbades inte under morgonen, däremot nekades hans barn skolskjuts hem under fredagseftermiddagen.

– Dottern ringer till mig och berättar att hon står på busshållplatsen och inte kommer hem, berättar pappan, som bor med sina två barn och deras mamma längs en grusväg i Ygsbo.

Linnea som är tolv år och hennes bror Simon som är nio år fick inte skolskjuts hem den dagen för att vägen hem till dem var för hal.

– "Jag kör dig inte hem" sa busschauffören och stoppade henne i dörren inför de andra barnen, berättar pappa Øyvind Fure.

Ställs bussturerna in innebär det stora problem för familjen Fure. Mamma Elin pluggar i Gävle flera dagar i veckan och pappa Øyvind har en servicetjänst som innebär att han ibland kan arbeta flera mil från arbetsplatsen i Ljusdal.

– Det är svårt. Är jag sex mil bort och frugan är i Gävle och så ringer dottern och säger "jag står på skolan med lillebror och kommer inte hem", vad gör vi då?

Men det är inte första gången som de drabbas av inställda bussar under vinterhalvåret.

– I fjol vinter var det så här titt som tätt. Då sa de att de ungar som inte tar sig till skolan får giltig frånvaro, och det i stället för att skicka en mindre buss eller taxi. Det är bara så slött och dåligt, säger Øyvind Fure besviket.

Pappan menar också att informationen från lärare till föräldrar är bristfällig i sådana här lägen.

– Vi gör allt vi kan för att att folk ska få reda på det. Vi försöker gå ut med information på hemsida så fort som möjligt och administratören försöker också ringa runt, säger Roland Hamlin, skolskjutshandläggare på Ljusdals kommun.

– Så vitt jag vet har vi aldrig blivit kontaktad av skolan när bussen inte dyker upp. Det måste bli ett slut på det här, säger Øyvind Fure.

Skolverket menar att "kommunen får organisera skolskjutsverksamheten utifrån de trafikförhållanden som finns", och det är något som Roland Hamlin håller med om:

– Bussbolaget är ansvarig för att det sker säkert, och kan det inte ske med de fordon de har får skolskjutsen ställas in, säger han och menar att det därför är okej att dra in skolskjutsen på grund av halt väglag utan att sätta in ett annat alternativ.

– Man kan inte göra så här och förvänta sig att föräldrarna ska ställa upp. Det är skandal att de dumpar över problemet på oss istället för att lösa det, säger Øyvind Fure.

Vem är det som ansvarar för att barnen kommer till skolan?

– Grundregeln är att det är föräldrarnas ansvar att de tar sig till skolan. Skolskjutsen finns för att ansvaret inte ska bli för betungande. Om bussen inte kan ta sig fram då går det ingen skolskjuts den dagen, säger Roland Hamlin.

Øyvind Fure hoppas ändå på att se en lösning på problemet som uppstår vid halt väglag i Ljusdals kommun, men Roland Hamlin menar att kommunen inte kan rå på vädret och att det trots allt inte handlar om så många dagar per år.

– Det handlar om några enstaka dagar per år, och vädrets makter rår vi inte på helt och hållet. Ibland får man anpassa sig efter vädret. Vi kan inte ha en helikopter stående vid varje skola för dem som inte tar sig dit på annat sätt, säger Roland Hamlin.