En man i 75-årsåldern skulle under förra lördagen flytta in i en lägenhet i centrala Ljusdal. Under flytten stals en av flyttkartongerna, som enligt anmälan var värd runt 6 000 kronor.

Flyttkartongen innehöll bland annat en kabinväska, en kikare, diverse köksgeråd, kläder och en kristallskål.