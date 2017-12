Hofors är Ljusdals stora utmanare i Musikhjälpen: "Klart man vill komma etta"

Ljusdals Musikhjälpenbössa "Ljusdal mot barnhandel" listas som Hoforsbössans stora utmanare. Under förra årets Musikhjälpen samlade Hofors in mest pengar av alla insamlingsbössor i hela Sverige. Men under måndagen ligger Ljusdal på tredje plats, alltså bara två platser efter Hofors.

Medgrundaren till Musikhjälpen-bössan "Med kärlek från Hofors" säger så här till Arbetarbladet:

– Ljusdal kan bli en svår utmanare. Men skulle de slå oss så är det bara bra, säger Marita Söderström och menar att det inte finns någon bitterhet mellan orterna i Gävleborg.

Elin Pahlbäck som är initiativtagare till "Ljusdal mot barnhandel" känner ingen rivalitet mellan Gästrikeorten och Ljusdal, men däremot motiveras hon av tävlingen.

– Hofors har en jätteframgångsrik bössa i fjol och i år, säger hon och tillägger:

– Det är klart att man vill komma etta, så är det ju, men det viktigaste är såklart att man får in så mycket pengar som möjligt till ändamålet. Det sporrar såklart att man kan se hur det går för de andra.

Ljusdals insamling till årets Musikhjälpen drog i gång för drygt en månad sedan, och har redan kommit upp i drygt 112 000 kronor.

– För att kunna nå upp till Hofors måste vi ha med företagen. Det kan göra jättemycket. Bara 1 000 kronor gör jättestor skillnad. Det är omöjligt bara med privatpersoner, säger Elin Pahlbäck.

Varför är årets tema så viktigt?

– Jag har själv barn. Bara tanken på det… Inte nog med att man har det jättefattigt och inte vet hur man ska klara sig, och på det så ska barn behöva sälja sina kroppar för att överleva. Det finns inget värre att tänka sig. Barnsexhandel är vidrigt, säger Elin Pahlbäck.

För att få ännu mer klirr i Ljusdalsbössan anordnas en musikkväll med fika och underhållning på Tallhalla under tisdagskvällen.

– Det kommer att vara fri entré, så man betalar det man vill. Jag hoppas att det kommer mycket folk, säger Elin Pahlbäck.