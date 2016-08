Fritt fram att skjuta även på söndagar – skytteklubben får rätt mot kommunen

Förra året begränsade Ljusdals kommun skjuttiderna vid skjutbanan i Förnebo utanför Järvsö. Detta gjordes efter klagomål från närboende.

Under vardagar skulle skjutningar få pågå fram till åtta på kvällarna och på lördagar mellan nio och tre på eftermiddagen. Däremot skulle ingen skjutning få förekomma på söndagar, vilket var det främsta skälet till att Jakt- och Sportskytteklubben överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Gävleborg.

Inom området i Förnebo finns hagelbanor och viltmålsbanor. Enligt överklagandet har klubben undersökt åtgärder för att förebygga buller, men kommit fram till att det är omöjligt.

Klubben anser att det är viktigt att provskjuta vapen före jaktstart och menar att det är svårt att göra det på vardagar. Att helt förbjuda skjutning på söndagar skulle i värsta fall kunna betyda att verksamheten måste läggas ner helt och hållet.

Länsstyrelsen gick emellertid på kommunens linje och avslog klubbens överklagande. Klubben överklagade då till mark- och miljödomstolen som nu bifaller skytteklubbens yrkande.

I ett eget förslag till begränsningar föreslår Jakt-och skytteklubben att man ska begränsa skjuttiderna till mellan klockan 11.00 och 20.00 under veckodagar, förutom på fredagar då all skjutning ställs in. Däremot vill man fortsätta att skjuta på lördagar och söndagar mellan klockan11.00 och 16.00.

Domstolen konstaterar att klubbens behov av att få skjuta på söndagar förefaller rimligt och att klubbens eget förslag till begränsningar i skytte innebär minst lika stora förbättringar för de närboende som det förslag som nämnd och länsstyrelse presenterat.

