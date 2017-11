Freija blir Ljusdals ljusdrottning i år: "Nervöst men roligt!"

I år hade sju tjejer, alla elever på Slottegymnasiet, anmält intresse för att kunna bli ljusdrottning. Karin Johanssesson, sångansvarig, berättar att det på affischerna som sattes upp, tydligt angavs att man borde kunna sjunga:

– Vi hade inte sångprov för att man skulle få vara med, men alla som anmälde sig skulle vara intresserad av sång och att sjunga. Och flera av dem går musikprogrammet, men inte alla.

När det på torsdagen var dags för den högtidliga lottdragningen, satt alla i spänd förväntan.

– I många år har vi i Lions ansvarat för luciafirandet, minst sedan 1950-talet – även om det valts en lucia i Ljusdal också dessförinnan, berättar Anders Brink, luciageneral och sekreterare i Ljusdal Lions, som var den som läste på den lilla lappen som dragits.

Här är förra årets tärnor och lucia i Färila – även då var Tilde Haglund med.

Ljusdals lucia 2017 blev Freija Kenthlin – från Korskrogen. Hon blev både glad och överraskad då hennes namn lästes upp:

– Nervöst men roligt! Jag har aldrig varit lucia förr – jag har till och med varit obekväm med att stå framför andra förr. Fast, det är litet bättre nu, säger Freija, som inte är musikelev, men tar sånglektioner på musikskolan.

– Min favoritjulsång är nog All I want for Christmas, med Mariah Carey – fast annars gillar jag nog all slags musik, det beror mycket på vilket sammanhang.

Vilka kommer att vara i Ljusdals kyrka då du ska krönas?

– Mamma, pappa och mina två äldre systrar. Alla andra släktingar bor på andra orter, i Västerbotten och Skåne.

Vad tycker du om luciafirandet?

– Det är en fin tradition, och det känns bra att vi är med och samlar in pengar som Lions kan ge till de glömda barnen i Syrien.

Vilken är din bästa jultradition?

– Varje juldagsmorgon åker vi med hundsläde ut till en plats där vi grillar korv och äter pepparkakor. Det är en härlig tradition!

Lions i Ljusdal arrangerar tillsammans med musikskolan luciatablåer, kröning och framträdanden på sjukhus och äldreboenden – samt hos sponsrande företagare. Kröningen sker i Ljusdals kyrka den 10 december, då även musikelever från Slotte ska medverka. Men första chansen att se lucia och hennes tärnor blir redan på skyltsöndagen, då de framträder vid Stadshotellet – och åker med häst genom köpingen.

Fakta Ljusdals lucia 2017

Namn: Freja Kenthlin

Ålder: 16 år

Bor: I Ed i Korskrogen – och i studentrum i Ljusdal

Gör: Går första året på Barn- och fritid på Slotte

Hobbies: tar sånglektioner, spelar fotboll i Ljusdals IF

Tycker om att: Jag älskar att resa, även om det inte blir så ofta. För några år sedan tågluffade mamma, pappa, mina två systrar och jag – det var en jätterolig resa, det skulle jag vilja göra om.

