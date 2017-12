Enligt de klagomål som kommit in till miljöenheten upplever flera närboende att ljudnivån från skjutbanan har ökat under det senaste året och att det pågår under alla dagar i veckan. Kommunen har därför beslutat om begränsade skjuttider från och med säsongsstarten 2018.

Det kommer därmed bara att vara tillåtet att skjuta på bestämda tider på måndagar, tisdagar, torsdagar och lördagar.

