Efter beslut om begränsade skyttetider – Järvsö Skytteförening överklagar

Enligt de klagomål som kommit in till miljöenheten upplever flera närboende att ljudnivån från skjutbanan, som är belägen i Åsgård, har ökat under det senaste året och att det pågår under alla dagar i veckan. Kommunen tog därför beslut om begränsade skjuttider.

Järvsö Skytteförening har nu i sitt överklagande redovisat bullermätningar och åtgärder som tagits för att minska ljudnivåerna under 2017. Föreningen menar att beslutet tagits utan tillräcklig fakta som grund och yrkar på att kommunen bör backa i frågan.

