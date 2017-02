Dan får inte campingen i Ramsjö såld: "Så klart är det tråkigt"

Ni som kan ert Ramsjö känner väl till campingen på Ångevägen 24. Dan Jönsson, 63 år, har drivit den framgångsrikt sedan han tog över den från kommunen 2009. Men svårigheten att få tag på personal och i tillägg ansvara för en elfirma parallellt har till sist blivit för mycket.

– Åldern börjar ta ut sin rätt. Det är nästan att man inte orkar mer överhuvudtaget.

Trots Dan Jönsson renoverat campingen för en miljon kronor och att den är belägen i närheten av flera naturreservat har det inte blivit något ägarbyte. En anledning tror han är svårigheten att få lån av banken.

– I höstas var det jättemånga som hörde av sig. Tyvärr är bankerna svårflörtade att låna ut till sådan här typ av verksamhet.

Däremot beror försäljningen inte på att det är få besökare menar Dan Jönsson.

– Under sommarmånaderna är stugorna uthyrda konstant. Det är mindre beläggning under vintern, men under de första åren var det fullt även då.

Den stora utmaningen har varit att hitta en kock till restaurangen. När den tidigare slutade har inte Dan Jönsson lyckats hitta en ersättare. Förra sommaren fick campinggästerna vara utan matservering.

– Så klart är det tråkigt för restaurangen för den är välbesökt om sommaren. Men det är nästan omöjligt att få tag på kockar i dag, och jag har mina krämpor för att stå ensam i köket.

Vad händer med campingen under tiden den är till salu?

– Jag tänker försöka ha öppet tills någon tar över med nya idéer och bättre ork. Jag har halverat priset till 700 000 kronor, så får se om det hjälper.