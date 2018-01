Lastbilar i masskrock på E4 i Vattrång: "Som ett plockepinn"

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 01:23 under natten mot fredag. Orsaken till olyckan är ännu okänd, men det ska vara mycket halt på platsen.

Räddningsstyrkor från såväl Hudiksvall som Jättendal larmades ut, liksom ambulans, polispatruller, bärgningsbilar, halkbekämpande fordon och traktor.

Enligt polisen är fem personer inblandade i olyckan och som genom ett under kom ingen person till skada. Däremot är de materiella skadorna omfattande. Bland annat ska ett släp vara totalförstört.

Martin Eriksson är insatsledare på plats och berättar så här om händelseförloppet:

– En lastbil fick sladd och slog i en mötande lastbil. Sedan ställde sig släpet tvärs över vägen och en tredje lastbil körde in i det. En fjärde lastbil passerade olyckan men körde in i en personbil. Och ytterligare en personbil fick last över sig.

Ett vittne på platsen berättar att han undsatte en barnfamilj som satt fast i kaoset och undkom med en hårsmån.

– De fick lite varmt att dricka och kunde sedan fortsätta sin färd, med ett skadat avgasrör och skadade plastdetaljer efter att ha kört på lösa fordonsdelar på vägbanan.

Polisen å sin sida har uppgifter om att tre lastbilar med släp och två personbilar är inblandade i olyckan.

– Olyckan inträffade på nästan exakt samma ställe som olyckan i onsdags, säger Tor Stens, befäl vid polisens regionledningscentral.

Enligt polisen ska det inte finnas någon misstanke om brott i samband med trafikolyckan och ingen person ska ha skadats.

– Vi har börjat släppa på lite södergående trafik i ett körfält, resten leds om via Bergsjö. Därefter släpper vi på norrgående, säger Martin Eriksson vid 04:30-tiden.

Enligt Josefin Gröndahl på Trafikverket ser det ut som att arbetet på olycksplatsen kommer att dra ut på tiden.

– Tidigare så trodde man att vägen åter skulle vara öppen vid 06-tiden men det har man blivit tvungen att flytta fram till närmare 08-tiden, säger hon.

Enligt trafikverket är vägbanan fortsatt helt stängt i den södergående riktningen vid olycksplatsen vilket gör att trafikanter som behöver passera leds om via Jättendal och väg 307 samt Bergsjö och väg 758.

Vid niotiden på fredagsmorgonen meddelande trafikverket att man öppnat båda körfälten för trafik igen.

Då flera lastbilar var inblandade i masskrocken kallades speciella tunga bärgare in under natten. Peter Norén på Hudikbärgar'n har befunnit sig på olycksplatsen hela natten och kämpat med bärgningsarbetet.

– Det var lite som plockepinn när man kom hit. En av lastbilarna låg rätt över hela vägbanan tidigare men vi har jobbat på hela natten och nu har vi lyckats vända rätt på de flesta ekipagen, säger han.

Sedan tidigare har flera trafikolyckor inträffat i det halkiga väglaget. På tisdagen inträffade flera olyckor på Bergsjövägen och bland annat fick fyra personer föras till sjukhus med svåra skador efter en frontalkrock med en lastbil. Och i onsdags välde en lastbil på ungefär samma ställe som nattens olycka.

Kartan anger ungefärlig position.

