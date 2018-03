Kommuner behåller öronmärkta pengar för ensamkommande: "Att de ska betala ser jag som självklart"

Migrationsverket har hänvisat ett antal ensamkommande flyktingbarn i Hälsingland till Njutångersgården utanför Hudiksvall. Myndighetens avtal med Njutångersgården har sagts upp, och föreningen Hudiksvalls Nordanstigs Asylkommitté har tagit över ansvaret för de ungdomar som bor där. För 3 888 kronor per person och månad ordnar Asylkommittén så att de utsatta ungdomarna kan bo kvar i en miljö som de känner till, behålla kompisar och gå i skolan.

– Jag tycker att kommunerna får mycket för pengarna. Asylkommittén bidrar med boende, kontaktpersoner, möjlighet till fritidsaktiviteter och aktiviteter på alla lov. På tisdag ska vi till exempel åka till Järvsö och åka skidor med dem, säger Åsa Nilsson, styrelseledamot i Hudiksvall Nordanstigs Asylkommitté.

Ungdomarna som bor på Njutångersgården består av femton personer från Hudiksvall, fyra personer från Ljusdal, en från Bollnäs, en från Nordanstig och en från Söderhamn. Kommunerna har fått hundratusentals kronor i tillfälliga, riktade bidrag från staten under 2017 och början av 2018 för att ta hand om ensamkommande flyktingbarn – men Bollnäs, Nordanstig och Söderhamns kommun vill inte betala.

– Det är inga stora pengar det handlar om. Vi försöker bara få ungdomarna att må så bra som möjligt under den här processen, säger Åsa Nilsson.

Bakgrunden till de statliga pengarna är de långa väntetiderna i asylprocessen. Under 2015 kom fler än 35 000 ensamkommande barn och unga till Sverige för att söka asyl, och många väntar fortfarande på ett slutgiltigt besked om de får stanna i Sverige. Under tiden har de hunnit rota sig i den kommun där de har bott under väntetiden med allt vad det innebär av skolgång, kompisar, boende och aktiviteter. Regeringen har därför bestämt att kommunerna får ett tillfälligt bidrag så att de kommuner som vill kan låta ensamkommande flyktingbarn bo kvar även efter att de har fyllt 18 år, så att de till exempel kan avsluta sina studier.

– Att kommunerna ska betala när de har fått pengar ser jag som alldeles självklart, säger Margareta Sidenvall, ordförande i Hudiksvall Nordanstigs Asylkommitté.

Pengarna fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskrivna asylsökande, ensamkommande barn och unga som väntade på ett slutligt avgörande i sitt asylärende den 30 juni 2017. Kommunerna får knappt 50 000 kronor per person i målgruppen under 2017 och ytterligare knappt 25 000 för 2018, som betalas ut i början av året, och totalt handlar det om hundratusentals kronor till respektive kommun (se faktaruta). Någon kontroll av hur många ensamkommande över 18 år som bor kvar i varje kommun görs däremot inte, utan bidraget betalas ut automatiskt. Vissa kommuner tolkar reglerna omkring bidraget som att det kan användas på ett bredare sätt än att göra det möjligt för ensamkommande över 18 år att stanna kvar.

Enligt Margareta Sidenvall siktar Asylkommittén på att lösa situationen för ungdomarna ändå.

– Vi kan inte se någon av pojkarna i ögonen och kasta ut dem härifrån. Vi har sagt att vi löser det här med ideella medel, men vi är ju en förening och de enda pengar vi får in är medlemsavgifter och gåvor, säger hon.

I mitten av mars skickade Åsa Nilsson ett formellt brev till socialcheferna i Bollnäs, Söderhamn och Nordanstig, men har trots begäran om skyndsamt svar inte hört något ännu (läs: onsdag förmiddag).

– Jag vill bara ha ett skriftligt svar på varför de inte vill betala, så att de får stå för vad de har sagt, säger Åsa Nilsson.

Fotnot: Redaktionen har sökt socialcheferna i både Bollnäs och Söderhamns kommun för kommentarer utan resultat.

Fakta: Så här mycket betalades ut i bidrag för ensamkommande

Kommun 2017 2018

Bollnäs 887 319 443 659

Hudiksvall 1 447 731 723 865

Söderhamn 980 721 490 360

Ljusdal 747 216 373 608

Nordanstig 700 515 350 257

Ovanåker 793 917 396 958