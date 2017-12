Julsånger på turné i Hälsingland – lokala kändisar tar ton

Svenska uppskattade julsånger som framförs av etablerade artister med hälsingeanknytning och lokala körer. Det är Hälsingejul.

Sandarnefödda Anna Sahlene, som är initiativtagare på Hälsingejul, har i flera år haft en dröm om att få sätta ihop en julturné där hennes hälsingearv får spela en betydande roll.

– Under mina år som yrkesverksam artist har jag ständigt återkommit till Hälsingland, där jag har mina rötter. Jag har under de senaste åren haft en dröm om att få sätta ihop en riktigt fin julturné som knyter an till mitt arv, både vad gäller den Hälsingländska folkmusiktraditionen samt min livslånga relation till körsång. I år är jag mycket glad och stolt över att detta blir verklighet, säger hon.

Med sig har hon två av landets främsta spelmän, Åsa Jinder och Bengan Jansson, vilka båda för folkmusikgenren framåt. För Åsa Jinder, som tidigare i år flyttade från Acktjära i Bollnäs till Stockholm, var det en självklarhet att vara med när hon blev tillfrågad.

– Absolut. Vi är ett skönt, prestigelöst gäng som älskar att musicera, det kan ju inte bli bättre, säger hon.

Vad betyder det för dig att vara en del av Hälsingejul?

– Nya konstellationer betyder ny energi, nya utmaningar och ny spelglädje. Det är fantastiskt roligt och det blir väldigt bra. Jag är stolt över att få vara en del av detta och det ska bli roligt att komma tillbaka till Hälsingland.

Vad ser du mest fram emot med er julturné?

– Att få möta publiken, det är alltid det bästa, säger Åsa Jinder.

På piano har de med sig Söderhamnsbördige Thomas Jutterström, som i Jan Johanssons anda för samman jazz och folkmusik. Med på julturnén är också artisten Jimmy Wahlsteen som gjort sig ett världsnamn inom den akustiska gitarrmusiken.

Turnén inleddes redan i slutet av november i Hudiksvall och fortsatte sedan till Gävle och vidare mot Stockholm. Den 12 december kommer de till Alfta kyrka, den 18 december till Mo Kyrka i Söderhamn och den 20 december Bollnäs kyrka.