I väntans tider på statliga jobb – Hälsingland är redo

Det sägs att den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge.

I februari 2017 skickade kommunalråden från Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal in en skrivelse till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). I den framhävde de att Bollnäs kommun står redo att ta emot omkring tusen av de statliga jobb som regeringen lovat att omplacera i sin satsning för att få hela Sverige att leva.

Men när regeringen tillkännagav de första sju orterna som fick ta del av de statligt omlokaliserade myndigheterna i augusti 2017, fanns Bollnäs inte med på listan.

Det betyder inte att luften gått ur. Tvärt om.

Sedan dess har arbetet med att visa politikerna i huvudstaden att Bollnäs är en ort som bör få en statlig myndighet omlokaliserad till sig fortsatt – och växlats upp.

– Vi har inte gett upp. En sån här process sker inte blixtsnabbt, säger Bollnäs kommuns näringslivschef Peter Eriksson.

I slutet på januari 2018 tillkännagav regeringen ytterligare nio stycken myndigheter som skulle flyttas från Stockholm till andra platser i landet. Inte heller den gången fanns någon Hälsingeort med på listan.

Ändå lever hoppet kvar om att en myndighet ska komma till södra Hälsingland.

Vi har inte gett upp. En sån här process sker inte blixtsnabbt – Peter Eriksson.

Och det är inte bara politiker och tjänstemän i Bollnäs kommun som hoppas på det. Bakom en statlig myndighetsetablering i Bollnäs står samtliga kommuner i Hälsingland.

Exempelvis har ordföranden för Hudiksvalls kommunstyrelse, Mikael Löthstam (S) och Hudiksvalls kommunchef Bengt Friberg i en skrivelse till Bollnäs kommunalråd Marie Centerwall (S) uttryckt sig så här:

"För Hudiksvalls kommuns del skulle en etablering av statliga arbeten i Gävleborg, oavsett var de sker i regionen, ha stor betydelse. Med tanke på Hälsinglands förutsättningar vore det naturligtvis extra positivt med en lokalisering till vårt landskap.

Vi stödjer därför Bollnäs strävanden i att initiera arbetet med tecknandet av ett samhällskontrakt med staten kring omlokalisering av statliga arbeten."

Även Länsstyrelsen Gävleborg och dess landshövding Per Bill, Högskolan i Gävle, Arbetsförmedlingen södra Hälsingland, Försäkringskassan Gävleborg sällar in sig i ledet till de som vill se att en myndighet etablerar sig i just Bollnäs.

– Senaste tiden har vi ägnat mycket tid åt förankringsprocesser och fört samtal med alla parter i region Gävleborg för att regionen ska stå enad om att jobben behöver komma just hit, säger Peter Eriksson, näringslivschef i Bollnäs kommun.

Han fortsätter:

– Vi har lyft fram anledningar till varför jobben ska hit och vilka synergieffekter det ger. Sen visar vi på att effekterna verkligen sätter de avtryck som Gävleborg behöver.

I slutet av sommaren 2018 skrev Inger Källgren Sawela (M), kommunstyrelsens ordförande i Gävle, ett brev till regeringen där det står att även Gävle ser positivt på en utlokalisering av statliga myndigheter till Bollnäs.

En statlig myndighet där skulle sätta stor påverkan även på Gävles arbetsmarknad, menar hon.

Samma ståndpunkt har även Hofors och Ockelbo kommun deklarerat.

– Det är roligt att de ser, att även om etableringen rent sysselsättningsmässigt inte kommer att ligga i deras kommun, så får de ändå del av jobben, säger Peter Eriksson och fortsätter:

– Även om jobben kommer att utföras i Bollnäs så kan ju arbetskraften pendla.

Bollnäs kommunalråd Marie Centerwall (S) har inte heller slutat hoppas på att nya statliga jobb ska komma Bollnäs till del framöver, trots att kommunen inte fått någon myndighet tilldelad till sig hittills.

– Det här är ett långsiktigt arbete. Men jag har goda förhoppningar om att vi ska få hit statliga jobb eftersom Bollnäs ligger så strategiskt bra till. Men jag vet inte hur stor chansen är att vi får det, säger hon och tillägger:

– Det finns så mycket i hela Gävleborg som skulle gynnas om en myndighet kom hit. Därför hoppas vi att regeringen ser fördelarna med att omlokalisera en myndighet till Bollnäs.

Läs mer: Vill ha tusen eller fler nya jobb till Bollnäs: "Jag tror vi har en god chans"

Läs mer: Landshövdingen vill ha statliga jobb i Bollnäs – för att främja integrationen

Ledare: Petter Bergner: Regeringen utlokaliserar jobb till Stockholm, Malmö och Göteborg

Sjölund: Löfven till Hälsingland – har han jobb i portföljen?